Армения показала видео "наступления" Азербайджана после перемирия

Алексей Титофф Мир 14:31, 18.10.2020 Обновлено: 15:36, 18.10.2020

Армения обвинила Азербайджан в нарушении гуманитарного перемирия, якобы противник начал наступления войск.

Об этом сообщило Минобороны Армении, опубликовав видео, на котором якобы показана атака военных вражеской страны.

В свою очередь азербайджанские солдаты захватили позиции армянских спецназовцев, показав соответствующую запись. На кадрах видно, что военные убегали из окопов, спасаясь от бронетехники и солдатов армии противника, передает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Напомним, что Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии, начиная с 00:00 часов по местному времени, 18 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Армения обвинила Азербайджан в нарушении гуманитарного перемирия, заявив, что противник проводил обстрелы. При этом азербайджанское Минобороны также сообщило о вражеских обстрелах.

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