Армения отозвала посла из Израиля из-за поставок оружия Азербайджану

Армения отозвала своего посла в Израиле для консультаций из-за того, что Израиль якобы продает оружие Азербайджану.

Об этом сообщило издание "Новости-Армения" со ссылкой на слова пресс-секретаря армянского МИД Анны Нагдалян. Ранее в СМИ появились сообщения, что несколько азербайджанских самолетов направились в Израиль, чтобы доставить оттуда вооружение.

Представительница МИД назвала неприемлемым предоставление Израилем сверхсовременного вооружения Азербайджану.

"По дипломатическим каналам мы многократно сообщали об этом израильским коллегам и отмечали, что это особенно прискорбно в то время, когда Азербайджан при поддержке Турции осуществляет широкомасштабную агрессию против Арцаха и Армении", – сказала она.

Нагдалян отметила, что вместо того, чтобы встать на сторону призывов по прекращению боевых действий израильская сторона продолжает поставки вооружения Азербайджану.

"Исходя из сложившейся ситуации, МИД принял решение отозвать посла Армении в Израиле для консультаций", – резюмировала пресс-секретарь МИДа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились ожесточенные бои между Азербайджаном и Арменией. Так, азербайджанская сторона нанесла по противнику артудары, а армянская – сообщила о новых потерях.