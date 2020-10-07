Армения обвинила Азербайджан в провокациях в Нагорном Карабахе

В Армении заявили, что азербайджанские военные якобы провоцируют противника на обстрелы, которые могут затронуть территории Ирана.

Об этом в Facebook в ссереду, 7 октября, сообщил представитель Минобороны Армении Арцруни Ованесян. В частности, по его словам, азербайджанцы собираются подразделениями вдоль границы непризнанной республики Нагорный Карабах и Ирана и якобы пытаются продвинуться вперед.

"Не исключено, что азербайджанские подразделения, без альтернативы, отступают или оставляют иранское пространство. Чтобы избежать всего этого, думаем, что иранская сторона, которая наверняка все это видит, должна предотвратить или обязывать воздерживаться от такого накопления", – сказано в сообщении .

Отметим, что азербайджанская сторона на обвинения Армении пока не отвечала.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность введения в Нагорный Карабах российских миротворцев. Глава правительства отметил, что этот вопрос он готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября азербайджанская сторона атаковала противника беспилотниками.