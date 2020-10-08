Армения обстреляла 'Смерчем' город в Азербайджане, есть жертвы, – журналист

Армения обстреляла азербайджанский город Барда. В результате обстрела погиб один человек и несколько получили ранения.

Об этом в Телеграм-канал сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, отметив, что обстрел произошел в четверг, 8 октября.

"Со мной такое впервые. Сегодня ракета попала в то же кафе, где я ужинал с коллегами за несколько дней до обстрела. Погибла женщина, еще трое раненых. Азербайджанский город Барда очень далеко от линии фронта – 30 км. Судя по расстоянию, артиллерия не могла сюда достать. Поэтому, армянская сторона стреляла ракетой. Вероятно, "Смерч", – написал он.

Цаплиенко подчеркнул, что вокруг места обстрела нет ни одного военного объекта.

"Ни одного человека в военной форме. Возможно, это просто случай. А, возможно, и нет. Ведь это кафе с традиционной кухней облюбовали иностранные журналисты, которые работают на новой кавказской войне", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, 5 октября, армянские военные обстреляли кассетными снарядами город Барда (Азербайджан). Под обстрел попали также журналисты.