Армения обстреляла Азербайджан кассетными снарядами и "Смерчем", есть жертвы. Эксклюзивное видео

В понедельник, 5 октября, армянские военные обстреляли кассетными снарядами город Барда (Азербайджан).

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия. Отмечается, что под обстрел попали журналисты.

Генпрокуратура Азербайджана уже сообщила об одном погибшем и троих раненых мирных жителях при сегодняшнем обстреле Барды.

Город Барда расположен на Карабахской равнине в 260 км от столицы Баку, на притоке Куры реке Тертер. Город находится недалеко от прифронтовой зоны.

Город Барда Карта

Подчеркнем, что ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле города Гянджа с территории Армении. При этом Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле Гянджи с их территории.

Однако наш корреспондент в Гяндже рассказал, что армянская сторона применила реактивную систему залпового огня "Смерч". Уже известно, что один человек погиб и несколько раненых.

"Главарь непризнанного Нагорного Карабаха заявил, якобы в Гяндже находятся военные объекты, поэтому по городу был произведен обстрел. Он предупредил, что обстрелы по военным объектам продолжатся даже по мирным городам. При этом Азербайджан заявил, что расширят линию фронта, если обстрелы не прекратятся", – сообщил корреспондент.

OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивное видео с Гянджи после обстрела.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Нагорного Карабаха из реактивной системы залпового огня "Смерч".