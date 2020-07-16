Армения и Азербайджан возобновили вооруженное столкновение: работали диверсанты

На границе Армении и Азербайджана в ночь на четверг, 16 июля, снова произошли вооруженные столкновения.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шуша Степанян в Facebook сообщила о предотвращении работы иностранных диверсантов.

"Ночью, находящие на передовой военнослужащие ВС Армении заметили передвижение противника. Перейдя к круговой обороне, армянские подразделения пресекли попытку диверсионного проникновения. После ожесточенного боя противник, неся потери, был отброшен назад", – написала она.

С ее слов, азербайджанская сторона провела артиллерийский обстрел сел Айгепар и Мовсес, используя гаубицу Д-30.

"Огонь в данный момент продолжается. Подразделения вооруженных сил Армении нейтрализуют провокации азербайджанских ВС", – добавила Степанян.

В свою очередь, пресс-служба минобороны Азербайджана сообщила, что утром, 16 июля, армянская сторона также перешла к активным действиям.

"Подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы. В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. Среди гражданского населения пострадавших нет. В настоящее время на этом направлении идут бои. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Баку после эскалации в Нагорном Карабахе военного конфликта между Арменией и Азербайджаном тысячи людей провели митинг в поддержку своей армии и с требованием объявления срочной мобилизации.