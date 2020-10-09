Армения и Азербайджан согласились на переговоры о перемирии в Москве
Баку и Ереван согласились на консультации о прекращении огня в российской столице
Встреча пройдет 9 октября на уровне глав министерств иностранных дел обеих стран
Армения и Азербайджан подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве 9 октября насчет прекращения огня.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на спикера МИД РФ Марию Захарову, в настоящий момент идет активная подготовка ко встрече.
"Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка", – сказала она.
Война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Нагорный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.
Как сообщал OBOZREVATEL раньше:
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