Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в обстреле

Азербайджан и Армения снова обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня после того, как главы МИД обеих стран подтвердили приверженность достигнутым договоренностям о перемирии.

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Армянское Министерство иностранных дел заявило об ударах по населенным пунктам Сюникской области страны, передает "Интерфакс".

Также, как сообщает Armenpress, был обстрелян Степанкерт, который считается столицей непризнанной "Нагорно-Карабахской республики". Так называемый "омбудсмен НКР" уточнил, что по городу выпустили две ракеты. Ответственность за обстрел армянская сторона возлагает на азербайджанских военных. Кроме того, удар якобы был нанесен по городам Мартуни и Шуши.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Вооруженные силы Армении обстреляли город Тертер.

О пострадавших или погибших с обеих сторон информации нет.

Напомним, что Азербайджан объявил полное прекращения огня в Нагорном Карабахе около 16:30. После этого во время телефонных переговоров между министрами иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергеем Лавровым, Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном стороны подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня.

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Карта конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Менее чем через час после вступления перемирия в силу страны заявили о нарушениях противника и возобновлении обстрелов.