Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в обстреле

Азербайджан и Армения снова обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня после того, как главы МИД обеих стран подтвердили приверженность достигнутым договоренностям о перемирии.

Армянское Министерство иностранных дел заявило об ударах по населенным пунктам Сюникской области страны, передает "Интерфакс".

Также, как сообщает Armenpress, был обстрелян Степанкерт, который считается столицей непризнанной "Нагорно-Карабахской республики". Так называемый "омбудсмен НКР" уточнил, что по городу выпустили две ракеты. Ответственность за обстрел армянская сторона возлагает на азербайджанских военных.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Вооруженные силы Армении обстреляли город Тертер.

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