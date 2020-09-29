Армения и Азербайджан показали новые бои в Нагорном Карабахе

Министерства обороны Армении и Азербайджана опубликовали видео боев в непризнанной республике Нагорный Карабах, которые происходили 28 сентября.

Видео с армянской стороны распространила пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян на своей странице в Facebook. На кадрах видно, как армянская артиллерия уничтожает укрепления и бронетехнику противника.

Ранее она сообщала, что армянские подразделения на нескольких направлениях линии соприкосновения в Карабахе отбили атаки ВС Азербайджана, на отдельных участках предприняли ответные действия, нанеся урон противнику в живой силе и технике.

Шушан Степанян / Facebook

Министерство обороны Азербайджана также опубликовало кадры ночных боев в Нагорном Карабахе. По информации ведомства была уничтожена колонна бронетехники ВС Армении, танк, одна машина и артиллерийская батарея.

Отметим, по состоянию на утро 29 сентября в районе непризнанного Нагорного Карабаха продолжаются боевые действия. Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили в нарушении перемирия друг друга.

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он находится, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября правительства Армении и Азербайджана заявили, что в ходе боев в непризнанном Нагорном Карабахе страны уже потеряли сотни человек и десятки единиц бронетехники. Страны также обратились в международные организации относительно ситуации в регионе.