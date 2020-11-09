Армения, РФ и Азербайджан подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Полный текст и подробности

Между Арменией, Азербайджаном и Россией подписано заявление о прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook. Он отметил, что это было трудным решением.

По его словам, заявление вступает в силу в 01:00 10 ноября.

Согласно документу, текст которого обнародовал "Sputnik Армения", основные условия для перемирия следующие (чтобы прочитать полный текст, доскролльте до конца страницы):

Стороны остаются на нынешних позициях (Шуша под контролем Азербайджана),

Армения отдаёт Азербайджану все занятые районы вокруг Карабаха (уже занятая азербайджанцами территория также остается за ними, а не занятая – у Армении),

Армении остается лишь 5-километровый Лачинский коридор, который связывает ее с Карабахом,

Этот коридор, а также линию соприкосновения в Карабахе займут российские миротворцы.

"Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявление невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа", – подчеркнул глава правительства.

Пашинян отметил, что принял такое решение "после глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают". Он назвал это "возможным наилучшим решением сложившейся ситуации".

Премьер считает, что это не победа, но и не поражение.

"Мы никогда не признаем себя проигравшими, это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения. Нам нужно анализировать годы нашей независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого. Я преклоняю колени перед всеми нашими мучениками. Я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами, которые защищали и защищают Родину своей жизнью. Они самоотверженно спасали армян Арцаха", – подчеркнул он.

Facebook Никола Пашиняна.

Полный текст заявления руководства Азербайджана, Армении и России:

"Мы, президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:

Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях. Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской стороне до 20 ноября 2020 года. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. В целях повышения эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу. По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

После объявления перемирия в Ереване вспыхнули протесты. OBOZREVATEL следит за событиями и предлагает текстовую онлайн-трансляцию:

01:02 – Протестующие ворвались в здание правительства Армении — выломали двери и захватили здание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября Азербайджан взял под контроль еще 48 населенных пунктов в Карабахе. До этого был захвачен стратегически важный город Шуша, а власти непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" признали поражение.