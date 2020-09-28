Армения и Азербайджан начали второй день военных действий: дело дошло до ЕСПЧ. Все детали

В непризнанном Нагорном Карабахе начался второй день военного конфликта, который обострился в воскресенье, 27 сентября. Власти Армении и Азербайджана заявили, что в ходе боев, страны уже потеряли сотни человек и десятки единиц бронетехники.

Страны также обратились в международные организации относительно ситуации в регионе.

Второй день боевых действий

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что по состоянию на утро понедельника, 28 сентября, Вооруженные силы Армении потеряли более 550 военнослужащих, передает "Интерфакс-Азербайджан".

"Азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другую тяжелую бронетехнику, 15 единиц ЗРК "Оса", 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, 3 склада с боеприпасами. Кроме того, уничтожено более 550 военнослужащих", – сообщили агентству в Минобороны.

Вместе с тем, представитель Минобороны Армении Арцруни Ованесян сообщал о гибели с обеих сторон конфликта около 200 военнослужащих.

Со своей стороны, заместитель госсекретаря США Стивен Биган обратился к министрам иностранных дел Азербайджана и Армении с призывом немедленно прекратить боевые действия. В Штатах заявили, что участие внешних сторон в конфликте "было бы крайне бесполезным и только усилило бы региональную напряженность". "Мы призываем стороны работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы как можно скорее вернуться к предметным переговорам", – сказано в обращении на сайте Госдепа.

Азербайджан и Армения обратились в международные организации относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Как пишет Trend, в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что "в целях очередного разоблачения на международной арене агрессорской сущности Армении, введения против страны-агрессора предусмотренных международным правом санкций будет предпринято обращение в ряд международных организаций, в том числе Совбез ООН, для организации особого международного трибунала".

По информации Радио Азатутюн, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием применить в отношении Азербайджана обеспечительную меру.

"А именно: обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов на всей протяженности границы с Арменией и линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, обязать Азербайджан воздерживаться от неизбирательных наступательных действий и от использования в качестве мишеней граждан, гражданские объекты и населенные пункты", – отмечается в сообщении, распространенном представителем Армении в ЕСПЧ.

Что происходило в Нагорном Карабахе 27 сентября

Утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Правительства Армении и непризнанного Карабаха объявили военное положение.

"Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана", – сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, подчеркнув, что что Баку не согласится на ее половинчатое решение конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что признание независимости "Нагорного Карабаха"находится в повестке правительства Армении. Также он призвал международное сообщество применить все рычаги, чтобы "удержать Турцию от вмешательства в конфликт, что окончательно дестабилизирует ситуацию".

Так званный президент "НКР" объявил в Карабахе военное положение. Правительство Армении также объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Подчеркнем, что с 00:00 28 сентября Алиев ввел военное положение на всей территории Азербайджана. В ряде городов и районов страны, в том числе в Баку, вводится комендантский час с 21:00 до 06:00.

В результате боев пострадали "столица" Нагорного Карабаха Степанакент и другие населенные пункты. Сообщается о 14 раненых и 12 погибших, самопровозглашенный Нагорный Карабах заявил о 16 пострадавших гражданских и 100 военных. Информация о раненых и погибших уточняется.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.