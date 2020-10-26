Армения и Азербайджан договорились об очередном перемирии в Карабахе

Армения и Азербайджан снова договорились о прекращении огня в непризнанном Нагорном Карабахе. Оно должно вступить в силу 26 октября.

Об этом сообщает "Радио свобода" и государственный секретарь США Майк Помпео в Twitter. По его словам, стороны обязались соблюдать режим прекращения огня с полуночи понедельника.

Договоренностей достигли Министерства иностранных дел при посредничестве заместителя госсекретаря США Стивена Бигуна.

"Гуманитарное прекращении огня начнет действовать в 8 утра по локальному времени (12 ночи по стандартному восточному времени) 26 октября 2020 года. Соединенные Штаты способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы с целью подтолкнуть Армению и Азербайджан ближе к мирному решению Нагорно-Карабахского конфликта", – отметили в Госдепе.

Отмечается, что Армения и Азербайджан возвращаются к соглашению от 10 октября, которым ранее провозглашался режим тишины.

Армения и Азербайджан договорились об очередном перемирии. Майк Помпео в Twitter

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Конфликт в Нагорном Карабахе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, самопровозглашенный Нагорный Карабах сообщил, что главный город "республики" – Степанакерт (Ханкенди) – подвергся обстрелу в ночь на 24 октября.