Армения допустила использование военной базы РФ в конфликте с Азербайджаном

Расположенная в Армении российская военная база может быть использована в конфликте с Азербайджаном в случае расширения масштаба военных действий в Нагорном Карабахе

Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду, передает "Интерфакс". Он сказал, что данная военная база является неотъемлемой частью системы безопасности Армении.

"В конкретных ситуациях потенциал базы должен использоваться", – отметил он.

По его словам, на данном этапе широкомасштабной войны в зоне карабахского конфликта "не сформировалась необходимость использования потенциала". "Но у нас непредсказуемая ситуация и никто в точности не может предсказать дальнейшее развитие", – уточнил Пашинян.

Он также подчеркнул, что Армения не считает возможным проведение трехсторонней встречи с азербайджанской и российской сторонами по вопросу карабахского урегулирования.

"Во время интенсивных военных действий не очень уместно говорить о саммите Армения-Азербайджан-Россия. Для переговоров нужна соответствующая атмосфера и условия", – объяснил глава армянского правительства.

Пашинян добавил, что Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы. "Но это не значит, что Армения или Карабах готовы к решению вопроса в ущерб своих национальных интересов и безопасности", – сказал он.

Отметим, в армянском городе Гюмри расположена 102-я военная база РФ, которая является наибольшим российским военным объектом в Закавказье.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

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