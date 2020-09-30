Армения допустила использование военной базы РФ в конфликте с Азербайджаном
Расположенная в Армении российская военная база может быть использована в конфликте с Азербайджаном в случае расширения масштаба военных действий в Нагорном Карабахе
Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду, передает "Интерфакс". Он сказал, что данная военная база является неотъемлемой частью системы безопасности Армении.
"В конкретных ситуациях потенциал базы должен использоваться", – отметил он.
По его словам, на данном этапе широкомасштабной войны в зоне карабахского конфликта "не сформировалась необходимость использования потенциала". "Но у нас непредсказуемая ситуация и никто в точности не может предсказать дальнейшее развитие", – уточнил Пашинян.
Он также подчеркнул, что Армения не считает возможным проведение трехсторонней встречи с азербайджанской и российской сторонами по вопросу карабахского урегулирования.
"Во время интенсивных военных действий не очень уместно говорить о саммите Армения-Азербайджан-Россия. Для переговоров нужна соответствующая атмосфера и условия", – объяснил глава армянского правительства.
Пашинян добавил, что Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы. "Но это не значит, что Армения или Карабах готовы к решению вопроса в ущерб своих национальных интересов и безопасности", – сказал он.
Отметим, в армянском городе Гюмри расположена 102-я военная база РФ, которая является наибольшим российским военным объектом в Закавказье.
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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе
Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Пашинян заявил о возможном признании независимости "республики Нагорный Карабах".
Власти Турции заявили, что рассматривают действия "республики Нагорный Карабах" относительно Азербайджана, как нападение на собственную территорию. Там выразили готовность поддержать страну в войне против Армении.
Около 09:30 в среду СМИ со ссылкой на Минобороны Армении заявили, что ВВС Азербайджана нанесли удары по северной части Карабаха, в воздух поднялись турецкие F-16.
В столице Азербайджана Баку люди массово спели национальный гимн, выразив таким образом поддержку армии страны.
Бои в ночь с 29 на 30 сентября между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха были расширены. В частности, азербайджанская сторона заявила о гибели и ранении 2300 военных Армении. Министерство обороны Азербайджана обвинило армянские силы в обстреле города Тертер в Карабахе утром 30 сентября, в результате чего, по данным ведомства, был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, есть раненые.