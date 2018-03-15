Армейские подразделения РФ перекрыли трассу в Беларуси: люди встревожены

Армейские подразделения РФ в ходе учений перекрыли трасу Минск-Барановичи.

"В р-не н/п Береза размещены подразделения БПЛА. Официально — учения", - сообщил в своем Twitter журналист Юрий Колесников.

По его словам, учения имеют некоторые странные обстоятельства..

"Солдаты без опознавательных знаков, номера техники закрашены, в эфире — тишина. Местных жителей не выпускают из населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России и Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии начнут активную фазу совместных тактических учений на военном полигоне Поливна в Ульяновской области 19 марта 2018 года проведением десантирования с высот до 8 тысяч метров, сообщили в Минобороны РФ.

Как писал "Обозреватель", Россия заявляла о выводе всех подразделений войск с территории Беларуси после завершения совместных военных маневров "Запад-2017".