''Армагеддон'' в России: власти Сочи устроили панику и пошли на крайние меры

Мэр российского города Сочи Анатолий Пахомов ввел режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения.

Об этом говорится в постановлении от 25 октября, передает "Интерфакс". В документе отмечается, что в результате обильных дождей были подтоплены частные домовладения, объекты социальных сфер и культуры, размыты дороги.

"Ввести режим функционирования "чрезвычайная ситуация" на территории муниципального образования город-курорт Сочи для органов управления и сил муниципального звена Сочи территориальной подсистемы Краснодарского края Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 24 октября до особого распоряжения", - сказано в постановлении.

В документе указывается, что наводнение создало угрозу жизни и здоровью людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России из-за сильного ливня 24 октября в ряде населенных пунктов Краснодарского края был введен режим чрезвычайной ситуации.

25 октября стало известно, что жертвами стихийного бедствия стали два человека. В регионе были затоплены улицы, разрушились мосты, а из-за паники людей на АЗС заканчивалось топливо. Из-за наводнения также было прервано автомобильное и железнодорожное сообщение.