Две ракеты "Фарадж" иранского производства были выпущены сегодня вечером по Тель-Авиву из сектора Газа боевиками "Исламского джихада".

Пострадавших не было, одна ракета упала в море, вторая была уничтожена израильской системой "Железный купол".

Как утверждают, последний раз подобной атаке Тель-Авив подвергался уже давно, в 2014 году.

Городские части открыли бомбоубежища.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху срочно созвал кабинет министров для обсуждения ответных действий.

Нетрудно предположить, что ответ будет жестким, 9 апреля в стране досрочные парламентские выборы и премьер может удержаться у власти только, если сумеет доказать, что никто лучше него не сможет обеспечить безопасность еврейского государства.

Очевидно, что случившееся предоставит Тель-Авиву ещё больше аргументов, чтобы доказать: укрепление Ирана в Сирии в качестве ближневосточного жандарма чрезвычайно опасно и Израиль сделает все возможное, чтобы не допустить этого.

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