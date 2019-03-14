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Аркадий Дубнов
Аркадий Дубнов
Российский журналист, эксперт по странам СНГВсе статьи автора

Ракеты по Тель-Авиву: ответ еврейского государства будет жестким

1.6т

Две ракеты "Фарадж" иранского производства были выпущены сегодня вечером по Тель-Авиву из сектора Газа боевиками "Исламского джихада".

Пострадавших не было, одна ракета упала в море, вторая была уничтожена израильской системой "Железный купол".

Как утверждают, последний раз подобной атаке Тель-Авив подвергался уже давно, в 2014 году.

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Городские части открыли бомбоубежища.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху срочно созвал кабинет министров для обсуждения ответных действий.

Нетрудно предположить, что ответ будет жестким, 9 апреля в стране досрочные парламентские выборы и премьер может удержаться у власти только, если сумеет доказать, что никто лучше него не сможет обеспечить безопасность еврейского государства.

Очевидно, что случившееся предоставит Тель-Авиву ещё больше аргументов, чтобы доказать: укрепление Ирана в Сирии в качестве ближневосточного жандарма чрезвычайно опасно и Израиль сделает все возможное, чтобы не допустить этого.

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Автор
Аркадий ДубновАркадий Дубнов
Тема
Война
Персона
Беньямин Нетаньяху
Место
Израиль
Тег
терроризм
Источник
Источник:Facebook Аркадия Дубнова
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