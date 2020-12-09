Архивный документ о вмешательстве СССР в выборы в США показали в сети. Фото

Виктория Довгань Мир 05:00, 9.12.2020

В сети показали копию архивного документа Союза Советских Социалистических Республик (СССР) о вмешательстве в выборы президента США в 1964 году.

Им поделился на своей странице в Twitter российский блогер Рустем Адагамов. Гриф документа свидетельствует о том, что его подготовил Центральный секретариат Коммунистической партии СССР.

"Предлагалось распространять слухи о республиканце Барри Голдуотере, что он маньяк, наркоман и связан с убийством Кеннеди. Демократ Джонсон разгромил Голдуотера, взяв 44 из 50 штатов", – рассказал блогер о последствиях коварного плана советской власти, который ей удалось реализовать.

Архивный документ о вмешательстве СССР в выборы президента США.
Twitter Рустема Адагамова
В 1964 году фейки Кремля повлияли на итоги выборов в США .
Twitter Рустема Адагамова

В обнародованном архивном письме речь идет об одобрении МИД СССР и КГБ распространения дезинформации о претенденте на пост президента США.

"Целесообразно в связи с избирательной кампанией в США осуществить в ближайшее время по закрытым каналам третьих стран ряд активных мероприятий, рассчитанных на то, чтобы оказать выгодное для внешней политики СССР влияние на ход и результаты президентских выборов в США и усилить антиголдуотеровские настроения как в США, так и в других капиталистических и нейтралистских странах", – писали руководители СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в 60-годах ХХ века КГБ пытался посеять раздор внутри украинской диаспоры в США. Для этого он размещал фейковые объявления с безосновательными обвинениями известных деятелей.

  • В одном из таких вбросов от 1965 года московские пропагандисты пытались обвинить в коррупционных связях с посольством СССР даже представителей Организации украинских националистов.

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