В Великобритании археологи обнаружили останки человека, который жил около двух тысяч лет назад и стал жертвой загадочного убийства.

Как сообщает The Daily Mail, скелет взрослого мужчины нашли неподалеку от фермы Уэллвик близ города Уэндовер (графство Бакингемшир). Похоронен он был в канаве лицом вниз, а руки его были связаны.

По словам археологов, точный возраст жертвы пока неизвестен, однако эксперты считают, что останкам должно быть не менее двух тысяч лет.

"Смерть человека с фермы Уэллвик остается для нас загадкой, но есть не так уж много способов оказаться на дне канавы лицом вниз со связанными руками", – отметила доктор Рэйчел Вуд, археолог проекта.

Археологи обнаружили жертву загадочного убийства 2000-летней давности dailymail.co.uk

Археологи обнаружили жертву загадочного убийства 2000-летней давности dailymail.co.uk

При этом она выразила надежду, что специалисты смогут пролить больше света на эту историю.

Останки были обнаружены во время археологических работ, ведущихся на участке строительства скоростной магистрали HS2.

Археологи обнаружили жертву загадочного убийства 2000-летней давности dailymail.co.uk

Как писал OBOZREVATEL, ученые сделали революционное открытие о планетах, которые располагаются далеко за пределами Солнечной системы. Они могут иметь более гостеприимные и пригодные условия для зарождения и процветания жизни, чем Земля.