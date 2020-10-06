Археологи нашли в Египте 59 древних мумий, которым около 2600 лет

Египетские археологи заявили о том, что им удалось найти 59 древних саркофагов возрастом около 2600 лет.

Об этом сообщает NBCnews. Находка была сделана в некрополе Саккара в 32 километрах от Каира.

Отмечается, что саркофаги сохранились нетронутыми с момента захоронения. Некоторые из них сохранили свой цвет и надписи, сделанные иероглифами. Один из саркофагов открыли прямо на пресс-конференции, внутри была обнаружена мумия, завернутая в погребальную ткань и украшенная надписями.

Глава Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири сообщил, что, по предварительным данным, ярко украшенные саркофаги принадлежали жрецам, высокопоставленным чиновникам и представителям знати Позднего периода (664-525 гг. до н.э.).

Археологи также нашли 28 статуэток Птах-Сокара – главного божества некрополя в Саккаре, а также 35-сантиметровую бронзовую статуэтку бога Нефертума, украшенную драгоценными камнями.

Ученым также удалось найти герметичную дверь, за которой, по их мнению, могут находиться и другие мумии. Обнаруженные артефакты будут выставлены на всеобщее обозрение в Большом Египетском музее в Каире.

Как сообщал OBOZREVATEL, археологическая миссия Министерства древностей обнаружила на севере Египта саркофаг с мумией. Останки находятся в очень плохом состоянии, так как им может быть не менее четырех тысяч лет.