"Арестовать и вернуть Азарова!" Жириновский бурно отреагировал на инаугурацию Зеленского

Скандальный российский политик, депутат нелегитимной Госдумы Владимир Жириновский посвятил едкий пост инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

В нем он традиционно разразился угрозой уничтожения суверенной Украины и полной российской экспансии. Бредовыми рассуждениями лидер ЛДПР поделился на своем Telegram-канале.

"Зеленский объявил о роспуске Рады, но нужно еще было арестовать депутатов, которые делали ему замечания о русском языке. Президент Путин правильно сделал, что не поздравил Зеленского. Мы вообще не должны признавать выборы в Украине, ЛДПР такой проект постановления в Госдуму уже внесла", – возмутился одиозный Жириновский.

Жириновский и Зеленский

"Вместо этого мы должны создать временное правительство Украины на территории Донецка и Луганска во главе с Николаем Азаровым и распространить упрощенный порядок выдачи паспортов России не только на жителей "Л/ДНР", но и всех украинцев", – угрожающе резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая в Верховной Раде в 10:00 началось торжественное заседание, на котором состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Он стал шестым главой государства после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

После принесения Зеленским присяги украинскому народу глава Конституционного Суда объявила, что президент вступил на свой пост, и вручила ему официальные символы власти.

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии вручила Зеленскому удостоверение президента .

В обращении к украинскому народу Зеленский назвал первое задание, которое он ставит перед собой и своей командой. Это – прекращение огня на Донбассе .

Также он досрочно прекратил полномочия Верховной Рады восьмого созыва.

Между Зеленским и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко произошла языковая перепалка. Говоря о деоккупации Крыма и Донбасса, новый президент перешел на русский язык и получил замечание от нардепа.

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