В среду КГБ Беларуси заявил о задержании 33 россиян – по утверждению белорусской стороны, сотрудников частной военной кампании (ЧВК, предположительно – "Вагнера"), прибывших в Минск для дестабилизации обстановки. Вскоре в отношении задержанных были выдвинуты обвинения в подготовке терактов. По словам белорусских силовиков, им поступила информация о прибытии "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

"Заблудившиеся" боевики

При этом оценки аналитиков расходятся. Некоторые считают арест российских боевиков успешным предотвращением переворота. Другие же склоняются к мысли, что Александр Лукашенко умело воспользовался "братской" договоренностью о переброске бойцов ЧВК в Африку или Турцию через территорию его страны, пишет Ксения Кириллова для ghall.com.ua.

Именно эту версию, кстати, стала активно продвигать сама российская сторона сразу же после задержания. Так, Telegram-канал российского "военкора" Семена Пегова "WarGonzo" сообщил со ссылкой на источники в спецслужбах о том, что Минск воспользовался "вагнеровцами" как перевалочный пункт для переброски в другие страны – преимущественно африканские. При этом он отметил, что белорусские спецслужбы были не только в курсе операции, но и лично обеспечивали "спокойный режим переброски наших бойцов на восточные фронты". Эту версию стал активно транслировать близкий к администрации российского президента Telegram-канал "Незыгарь" – правда, перемежая ее с абсолютно противоречащими ей сообщениями о том, что информацию о прибытии "вагнеровцев" в Беларусь местное КГБ узнало от украинских коллег из СБУ.

Наконец, 30 июля российский МИД сделал официальное заявление. По его словам, задержанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, а всю логистику на территории Беларуси обеспечивала белорусская компания. При этом, как утверждает российский МИД, "ЧВКшники" "по неизвестным причинам" не попали на свой рейс и задержались в стране.

Предвыборное шоу?

Ситуация в Беларуси – это тот редкий случай, когда западные эксперты склонны были хотя бы частично принять российскую версию. Действительно, сложно себе представить, чтобы Александр Лукашенко при всех его, несмотря на последние разногласия, теснейших связях с Москвой, не знал о передвижении "вагнеровцев" через территорию его страны. На это указывает и шведский экономист и бывший дипломат, аналитик американского Аналитического совета Андерс Ослунд.

"Русские наемники из "Вагнера" не могли находиться в Минске без ведома и согласия Лукашенко. Предположительно, Лукашенко хотел использовать их, как способ самозащиты в случае, если он проиграет выборы. Однако вместо этого он предпочел арестовать их, чтобы повысить свой национальный статус – типичная хитрость Лукашенко", – предполагает он.

Украинские авторы также справедливо отмечают, что белорусскому лидеру, изо всех сил пытающемуся подавить народное сопротивление и оппозицию, крайне выгодна сейчас имитация переворота, для которой так кстати подвернулись российские боевики. Логично и то, что обвинение в подготовке переворота Москвы может стать для Лукашенко шансом провести репрессии против несогласных и при этом избежать осуждения со стороны Запада.

Российский "псевдомайдан"

Однако здесь есть одно серьезное "но". Все последнее время вовсе не белорусские, а именно российские СМИ раскачивают идею о том, что Запад якобы "планирует устроить майдан в Беларуси". При этом у Александра Лукашенко не было никакой возможности повлиять на эти СМИ.

Так, чуть больше месяца назад, 27 июня лидер одесского "Антимайдана" Антон Давидченко, ныне возглавляющий Агентство социального инжиниринга в Москве, дал интервью "Московскому комсомольцу" под заголовком "Лукашенко будут свергать по югославскому сценарию". В нем Давидченко утверждал, что американские и украинские фонды готовят в Беларуси "майдан" по украинским лекалам. Через месяц, 28 июля возглавляемая им организация представила доклад на тему: "Сценарий цветной революции в Республике Беларусь 2020". Презентация доклада активно продвигалась в российских СМИ, в том числе усилиями одного из близких Евгению Пригожину людей, ранее возглавлявшего дочернюю организацию его РИА ФАН в США Александра Малькевича.

Обвинение Запада в том, что Москва планирует сделать сама – это излюбленная тактика российских спецслужб. Понятно, что терзаемая внутренними предвыборными Америка сейчас менее всего заинтересована в подготовке какого-либо переворота на постсоветском пространстве. Более того, Лукашенко настолько выгодно позиционирует себя как единственного "донора безопасности" в регионе, что в обмен на это Запад уже не первый год закрывает глаза на ситуацию с правами человека в республике. И терять этого "донора" сейчас у западных стран нет никакого резона.

Истина посередине?

Однако, если предположить, что российская истерия о подготовке "майдана в Беларуси" была информационной подготовкой к реальной попытке переворота, получается, что реакция белорусских властей была вполне обоснована, независимо от того, согласовал ли Лукашенко с Москвой переброску российских боевиков через свою территорию заранее. Эту мысль высказывает в том числе украинский журналист Алексей Кафтан, отмечая, что две перечисленные версии не противоречат друг другу, и "под сурдинку транзитной договоренности Москва вполне могла готовить Минску "предложение, от которого нельзя отказаться", но тот ее опередил".

Подобная версия кажется наиболее вероятной. Вообще ситуация в Беларуси очень напоминает недавний скандал в Чехии, начавшийся с обвинений России в попытке отравить рицином пражских муниципальных чиновников, а закончившийся якобы выявлением анонимного ложного доноса одного дипломата на другого. Независимо от того, действительно ли обвиненный в попытке покушения дипломат Андрей Кончаков имел с собой смертоносный яд рицин, многие факты указывают на то, что информация о возможном покушении поступила чешским спецслужбам из гораздо более надежных источников, чем анонимный донос, и именно поэтому изначально была воспринята ими так серьезно.

Представляется, что нечто подобное могло произойти и в данном случае. Белорусские власти наверняка имели договоренность с Москвой о переброске боевиков в другие страны. При этом Александр Лукашенко вполне мог получить из серьезных источников сигнал о том, что в Москве действительно рассматривается сценарий его силового смещения с должности под вывеской "организованного Западом майдана", что подтверждается агрессивной информационной кампанией в российских СМИ.

В этом случае уже не столь важно, планировалось ли участие в этой операции задержанной группы. Вполне возможно, что конкретно эти боевики действительно следовали за рубеж, однако Лукашенко, получив информацию о готовящемся перевороте, решил пойти "на опережение" и предотвратить такую возможность на корню. Удастся ли ему такой сценарий, покажет результат "торгов" по поводу судьбы пленных "вангеровцев", которые усиленно проходят сейчас между Минском и Москвой.