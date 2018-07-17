Как известно в США была задержана россиянка Мария Бутина по обвинению в шпионаже. А далее, попрошу вашего внимания в режиме “следите за руками”.

Задержание было произведено в Вашингтоне 15 июля, то есть, накануне встречи Трампа и Путина в Хельсинки. Однако известно об этом стало лишь 16 июля и, одним из первых кто закричал "какраул" из-за ареста Маши, был военкор “Комсомольской правды”, курируемый российскими силовиками, Александр Коц.

Что интересно, сама же Маша, обвиняемая в работе на“высокопоставленного чиновника российского правительства, который был членом законодательного органа (находится под санкциями Минфина США с апреля 2018 года), а затем стал высокопоставленным сотрудников российского ЦБ”, на своих страницах в социальных сетях неоднократно выражала недовольство российской властью и критиковала оную. Делалось это явно намеренно, для подтверждения её либеральных взглядов и неприятия режима.

В свою очередь, Бутина неоднократно радовала российскую элиту статьями о том, как Дональд Трамп наладит отношения с Владимиром Путиным и Россией в целом. В частности, подобные статьи она публиковала в "The National Interest" к которому у меня всегда было много вопросов, а сейчас полностью пропало доверие.

Дело в том, что авторы данного издания более всех остальных превозносили российское оружие, тот же Су-57, словно в угоду российской пропаганде, намеренно умалчивая либо искажая факты о проблемах ВПК РФ. Статьи же "The National Interest" аки горячие пирожки разлетались по российским информационным площадкам.

Так же Мария Бутина долгое время публиковалась на “Эхо Москвы”, и, невероятно, но является “почётным членом Украинской ассоциации владельцев оружия”!

И вот теперь, глядя на все вышеизложенное, я лишний раз убеждаюсь, что российский журналист, активист, общественный деятель и тому подобное, за рубежом приравнивается к “сотруднику разведки”. О том, сколько по миру типа российских перебежчиков, беглецов от путинского режима, умудряющихся гадить, в том числе и в нашем информационном пространстве с мастерством матерого “гэбиста” я уже писал неоднократно. С таким же успехом к нам могла бы на ПМЖ прибыть и Машенька, настолько сильно не любящая Путина, что начала бы портить жизнь внутри самой Украины.

Да и самое главное. Все уже пососали валидол от встречи Трампа с Путиным? Так вот этот арест в очередной раз подтверждает, Трамп может говорить, что угодно о Путине и России, но ястребы из своих когтей добычу не отпускают.