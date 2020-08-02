В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар: эвакуировали почти 8 тыс. человек. Фото и видео стихии

В штате Калифорния (США) из-за масштабного лесного пожара власти были вынуждены эвакуировать около 7,8 тыс. людей.

2 августа огонь распространился более чем на 4,8 гектара, передает CNN (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Возгорание началось в лесу еще в пятницу, 31 июля. Данных о пострадавших пока нет.

Пожар пытаются потушить около 375 спасателей, вертолеты и бульдозеры. Ситуация осложняется сильным ветром и жарой – днем температура в регионе поднимается до +41 градуса.

Огонь виден с горы Эдна у шоссе 243. Twitter / Big Rock Moto

Огонь виден с горы Эдна у шоссе 243. Twitter / Big Rock Moto

Для людей создали эвакуационные центры. Власти уверяют, что они работают с соблюдением всех карантинных требований.

Пожарный у Cherry Valley 1 августа. CNN

Район пожаров на карте.

Пожар назвали AppleFire – по названию трассы, вблизи которой он начался. San Bernardino National Forest

San Bernardino National Forest

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на заводе по производству сжиженного природного газа в американском городе Монт Белвье, штат Техас, вспыхнул масштабный пожар.