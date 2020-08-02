В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар: эвакуировали почти 8 тыс. человек. Фото и видео стихии
В штате Калифорния (США) из-за масштабного лесного пожара власти были вынуждены эвакуировать около 7,8 тыс. людей.
2 августа огонь распространился более чем на 4,8 гектара, передает CNN (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Возгорание началось в лесу еще в пятницу, 31 июля. Данных о пострадавших пока нет.
Пожар пытаются потушить около 375 спасателей, вертолеты и бульдозеры. Ситуация осложняется сильным ветром и жарой – днем температура в регионе поднимается до +41 градуса.
Для людей создали эвакуационные центры. Власти уверяют, что они работают с соблюдением всех карантинных требований.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на заводе по производству сжиженного природного газа в американском городе Монт Белвье, штат Техас, вспыхнул масштабный пожар.