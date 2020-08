В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар: эвакуировали почти 8 тыс. человек. Фото и видео стихии

В штате Калифорния (США) из-за масштабного лесного пожара власти были вынуждены эвакуировать около 7,8 тыс. людей.

2 августа огонь распространился более чем на 4,8 гектара, передает CNN (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Возгорание началось в лесу еще в пятницу, 31 июля. Данных о пострадавших пока нет.

Пожар пытаются потушить около 375 спасателей, вертолеты и бульдозеры. Ситуация осложняется сильным ветром и жарой – днем температура в регионе поднимается до +41 градуса.

Огонь виден с горы Эдна у шоссе 243. Twitter / Big Rock Moto

Для людей создали эвакуационные центры. Власти уверяют, что они работают с соблюдением всех карантинных требований.

Пожарный у Cherry Valley 1 августа. CNN

Район пожаров на карте.

Пожар назвали AppleFire – по названию трассы, вблизи которой он начался. San Bernardino National Forest

San Bernardino National Forest

#AppleFire timelapse between 9 and 10 PM August 1st. Taken from Mt. Edna just south of Banning. This is just showing a small portion of the overall fire. pic.twitter.com/wQ7KnbSOhU — Big Rock Moto (@BigRockMoto1) August 2, 2020

#AppleFIRE [UPDATE] 8:00 p.m. 08/01/2020 - The Apple Fire is now 12,000 acres and remains 0% contained.



Several EVACUATION ORDERS and warnings remain in place. Please visit https://t.co/NNPcufL1ea to search if your address is in an evacuation area. pic.twitter.com/qyV6NMUUqT — CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 2, 2020

As scary as it is, the #AppleFire in the #CherryValley can be an impressive sight.



I was in between astonished and sad while taking these photos. What massive clouds were there yesterday and this is not yet contained. pic.twitter.com/Nqy2rP53dW — inz (@inzlabs) August 2, 2020

