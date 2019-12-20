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20 декабря • обновлено в 18:02
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Сюрприз для Путина: Украина закупит у США мощные боевые вертолеты. Фото

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Министерство обороны Украины закупит американские ударные вертолеты McDonnell Douglas AH-64 "Apache" ("Апач") для обновления парка армейской авиации Вооруженных сил.

Такое решение принято по результатам оборонного обзора, результаты которого передали в Кабинет министров, сообщает портал Ukrainian military pages.

Отмечается, что были оценены угрозы нацбезопасности и перспективы развития среды безопасности. Результаты осмотра станут базой для разработки Стратегии военной безопасности Украины, стратегий и программ развития видов и родов войск ВСУ.

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Украина закупит у США вертолеты "Apache"

Украина закупит у США вертолеты "Apache"

Википедия

Украина закупит у США вертолеты "Apache"

Украина закупит у США вертолеты "Apache"

haberler.com

В Минобороны выразили мнение, что пробелы в возможностях украинской армии и отечественном оборонно-промышленном комплексе можно ликвидировать закупкой современного вооружения за рубежом.

В частности, речь идет не только о вертолетах McDonnell Douglas AH-64 "Apache", но также о самолетах General Dynamics F-16 "Fighting Falcon" , зенитно-ракетных системах MIM-104 "Patriot", противотанковых ракетах "Javelin FGM-148F и др.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Генштабе ВСУ заявили о плане разработать невидимые гиперзвуковые ракеты.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А как вы хотели рагулики? Щас все будете покупать у хозяина,свое то проиппали да китайцам продали,зачем ""великой аграрной державе""своя промышленность?Да и землю тоже по ходу продадите,нация гасторбайтеров.
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Раньше были Ми -8,а станем МЫ-64!!!.Вот такие пироги,братья славяне.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вот это я понимаю "сюрприз для Путина") Мощно, фиерично и ярко.По обозовски.
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