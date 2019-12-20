Сюрприз для Путина: Украина закупит у США мощные боевые вертолеты. Фото

Министерство обороны Украины закупит американские ударные вертолеты McDonnell Douglas AH-64 "Apache" ("Апач") для обновления парка армейской авиации Вооруженных сил.

Такое решение принято по результатам оборонного обзора, результаты которого передали в Кабинет министров, сообщает портал Ukrainian military pages.

Отмечается, что были оценены угрозы нацбезопасности и перспективы развития среды безопасности. Результаты осмотра станут базой для разработки Стратегии военной безопасности Украины, стратегий и программ развития видов и родов войск ВСУ.

Украина закупит у США вертолеты "Apache" Википедия

Украина закупит у США вертолеты "Apache" haberler.com

В Минобороны выразили мнение, что пробелы в возможностях украинской армии и отечественном оборонно-промышленном комплексе можно ликвидировать закупкой современного вооружения за рубежом.

В частности, речь идет не только о вертолетах McDonnell Douglas AH-64 "Apache", но также о самолетах General Dynamics F-16 "Fighting Falcon" , зенитно-ракетных системах MIM-104 "Patriot", противотанковых ракетах "Javelin FGM-148F и др.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Генштабе ВСУ заявили о плане разработать невидимые гиперзвуковые ракеты.

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