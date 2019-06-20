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Антироссийские протесты в Тбилиси: протестующие ворвались в здание парламента

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Участники акции протестов, которые разгорелись вечером 20 июня в Тбилиси, ворвались в здание парламента.

Об этом пишет "Грузия.Online". Произошло это после того, как истек час времени, который оппозиция давала правящей партии для отставки трех чиновников – спикера Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

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Полиция с дубинками и щитами попыталась остановить вторжение, но, по словам издания, мирным путем, "вытесняя протестующих с территории парламента".

После этого СМИ сообщили о стрельбе у здания парламента. Также появилась информация о том, что по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

Антироссийские протесты в Тбилиси: протестующие ворвались в здание парламента

lebana21

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова.

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Место
ГрузияТбилиси
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
Это же ждёт и банду сцыкуна, если будет делать шаги не в ту сторону.
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Давайте, протестующие, разнесите к xyям этот долбаный парламент, потом всю столицу разнесите, а там и всю страну, paгули вам в пример, будете жить так же по-европейски, как кастрюленосцы!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Антироссийские протесты в Тбилиси - это все равно , что антимарсианские протесты на Венере. Всем поФуйю...
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