Антироссийские протесты в Тбилиси: протестующие ворвались в здание парламента

Участники акции протестов, которые разгорелись вечером 20 июня в Тбилиси, ворвались в здание парламента.

Об этом пишет "Грузия.Online". Произошло это после того, как истек час времени, который оппозиция давала правящей партии для отставки трех чиновников – спикера Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Полиция с дубинками и щитами попыталась остановить вторжение, но, по словам издания, мирным путем, "вытесняя протестующих с территории парламента".

После этого СМИ сообщили о стрельбе у здания парламента. Также появилась информация о том, что по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

lebana21

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова.

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