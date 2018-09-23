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ПолитикаЭкономика

''Антифашизм по-русски'': рупор Кремля призвал уничтожить Украину 

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Известный российский журналист, вице-президент и пресс-секретарь корпорации "Роснефть" Михаил Леонтьев публично призвал уничтожить Украину как государство.

"Антифашизм по-русски. Сотрудник "Роснефти", один из рупоров Кремля Михаил Леонтьев в эфире федеральной радиостанции призывает уничтожить Украину, покончить с украинской государственностью", - отмечает в своем Twitter украинский журналист Денис Казанский.

''Антифашизм по-русски'': рупор Кремля призвал уничтожить Украину 
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Пользователи сети гневно отреагировали на заявление Леонтьева.

"Тупое быдло, которое пытается простелиться перед своим хозяином", "Истерия, это хорошо. Что-то сообразят, получат новые санкции", "Русская свинья хрюкнула", - пишут комментаторы.

''Антифашизм по-русски'': рупор Кремля призвал уничтожить Украину 
''Антифашизм по-русски'': рупор Кремля призвал уничтожить Украину 
''Антифашизм по-русски'': рупор Кремля призвал уничтожить Украину 
''Антифашизм по-русски'': рупор Кремля призвал уничтожить Украину 
''Антифашизм по-русски'': рупор Кремля призвал уничтожить Украину 

Как сообщал OBOZREVATEL, российский телеведущий, украинофоб Владимир Соловьев в эфире своей программы пригрозил Украине войной.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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Крым Андрей
Крым Андрей
Хуле теперь то уж... Вот надо было в 2014-2015м и херачить. Всё-равно санкции те же были бы.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Так пускай приедет в Украину и здесь всё скажет. Мировой рекорд по бегу в обосранных штанах будет обеспечен. И даже без мельдония.
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Иллич Леонид
Иллич Леонид
Да там все такие,в смысле ё6нутые.
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