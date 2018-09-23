''Антифашизм по-русски'': рупор Кремля призвал уничтожить Украину 

Известный российский журналист, вице-президент и пресс-секретарь корпорации "Роснефть" Михаил Леонтьев публично призвал уничтожить Украину как государство.

"Антифашизм по-русски. Сотрудник "Роснефти", один из рупоров Кремля Михаил Леонтьев в эфире федеральной радиостанции призывает уничтожить Украину, покончить с украинской государственностью", - отмечает в своем Twitter украинский журналист Денис Казанский.

Пользователи сети гневно отреагировали на заявление Леонтьева.

"Тупое быдло, которое пытается простелиться перед своим хозяином", "Истерия, это хорошо. Что-то сообразят, получат новые санкции", "Русская свинья хрюкнула", - пишут комментаторы.

Антифашизм по-русски. Сотрудник "Роснефти", один из рупоров Кремля Михаил Леонтьев в эфире федеральной радиостанции призывает уничтожить Украину, покончить с украинской государственностью. pic.twitter.com/oaJxQWiST9 — Денис Казанський (@den_kazansky) 23 вересня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский телеведущий, украинофоб Владимир Соловьев в эфире своей программы пригрозил Украине войной.