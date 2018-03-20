Антидота нет: смерть Скрипаля предрек еще один разработчик "Новичка"

Отравленные в английском городе Солсбери нервно-паралитическим газом бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь не имеют шансов на выживание.

Об этом заявил один из разработчиков боевого вещества "Новичок" Владимир Углев.

"Если Скрипаль и его дочь получили дозу, близкую к летальной, от B-1976, C-1976, или D-1980 (вещества, которые относятся к группе так называемых "Новичков"), то, скорее всего, повторят судьбу предыдущих жертв. Антидота для этих веществ нет. С долей вероятности близкой к 100% могу сказать, что как только отца и дочь Скрипалей отключат от систем жизнеобеспечения, они умрут, хотя собственно они и сейчас-то живы условно", - подчеркнул он в интервью The Bell.

Ученый также раскрыл роль в создании препарата Вила Мирзаянова, которого сейчас часто называют разработчиком "Новичка".

"Никакой роли в создании или хотя бы проработке методов синтеза или технологии "Новичка" у Мирзаянова не было, так как он был в ГОСНИИОХТ (Государственный НИИ органической химии и технологии. – Ред.), насколько мне известно, начальником отдела противодействия иностранным разведкам. Его роль, как и роль его отдела, сводилась к разработке методов контроля и к контролю состояния воздушной среды над территорией ГОСНИИОХТ в Москве. Род его деятельности как ученого – хроматография", - добавил Углев.

По его словам, первооткрывателем и "отцом" "Новичка" Мирзаянова провозгласила Валерия Новодворская.

"Мирзаянову, видимо, это очень понравилось, правда, он никогда сам этого не утверждал, но никогда и не опровергал, когда его таковым представляли журналисты. Я считаю, что пора сказать, что именно Кирпичев Петр Петрович является единственным автором нового типа ФОС (фосфорорганических соединений), нового раздела в специальной химии, что именно ему принадлежат права на научные открытия в этой области", - констатировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Мирзоянов заявил, что выздоровление Скрипаля исключено.