Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Блоги - Новости мира

Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Россия вылетит даже из сотни экономик мира

Польша сделала то, что могла бы сделать Украина, причем, она могла это сделать раньше. На этой неделе Польша официально входит в топ 25 развитых экономик мира. Да, ей для этого потребовалось три десятка лет, но она не дергалась по сторонам, а целенаправленно двигалась к успеху, и похоже на то, что сейчас она только набирает обороты. Возможно, пройдет несколько лет и она войдет в топ 20.

Самое интересное в польской истории то, что ее путь к этому достижению начался примерно в то же самое время, когда Украина получила формальную независимость, и примерно с теми же основными экономическими показателями, что и у нас. При этом, Польша с 1945 года была отрезана от глобальной торговли и была замкнута на рынках СЭВ – совета экономической взаимопомощи.

Организация была создана совком и полностью им контролировалась, а потому с развалом совка, Польша оказалась перед таким же выбором, как и Украина: либо пытаться что-то выжимать из былых интеграционных связей с митрополией, или начинать играть по общемировым правилам, приводя свою экономику в соответствие с этими правилами. Это привело к пересмотру номенклатуры производимой продукции, ее качеству и технологических процессов.

Да, это было не легко и заняло много времени, но поляки не сомневались в своем выборе и не теряли времени зря. В итоге, Польша не только сохранила свой экономический потенциал, но ей удалось развернуть производство почти всей номенклатуры продукции, необходимой для внутреннего рынка, в том числе, и военного назначения.

Новости
Перед Путиным стоит важнейшая задача

Причем, под боком у Польши имелся пример того, к чему нужно стремиться. Германия, к тому времени, уже была одной из крупнейшей экономик и что характерно, ее экономическое могущество строилось на производстве высококачественной и высокотехнологичной продукции, находящей спрос во всем мире. У нее просто не было никаких особых природных ресурсов, которые можно вынимать из земли и продавать за рубеж, как это делала и делает РФ.

Поляки справедливо рассудили, что у них тоже нет природных ресурсов, имеющих огромный экспортный потенциал, а потому – надо производить экспортную продукцию глубокой переработки, с использованием современных технологий и стандартов.

А потом Польша вступила в ЕС и полностью открылась Европе, а та – полностью открылась для Польши. Тогда произошел тот самый эффект, о котором так любят рассуждать российские "эксперты". Большая часть населения Польши поехала на заработки в Германию и дальше, особенно – в Великобританию. Действительно, открытый рынок труда имеет именно такое свойство. Люди едут туда, где выше заработки и где лучшие условия для жизни. Причем, отток произошел за счет высококлассных специалистов.

Да, так оно и было, и этот аргумент в Московии приводится как один из бесспорных негативных факторов евроинтеграции. Но все это хорошо, только вот с такой демографической "катастрофой", о которой в РФ говорит каждый утюг, Польша вошла в 25 мощнейших экономик мира.

Новости
Капитуляция перед Россией обернется для Украины крахом

Наверное, россиянам покажется, что это достижение не такое уж крупное, чтобы о нем говорить отдельно, но это лишь потому, что сама РФ находится выше в этом самом рейтинге. Но при этом, у нее близко нет польского уровня жизни населения и экономика напоминает усаженного наркомана.

В самом деле, РФ выгребает из недр гигантские количества нефти и газа, продает их за рубежом, а на эти деньги – кормит своих миллиардеров, строит танки и кормит танкистов, угрожая всему миру. Однако если представить, что завтра нефть и газ в РФ кончились полностью. Где окажется место РФ в этом рейтинге буквально через пять лет? И это при том, что просто прекратится экспорт углеводородов. А если к этому добавить то, что вынуждена делать Польша – покупать нефть и газ за рубежом?

Думаю, в таких условиях, РФ за пять лет вылетит даже из сотни мировых экономик, если еще будет жива.

Так что поляки – просто молодцы. Мы их от души поздравляем. А нашим тупоголовым бестолочам это – образец для подражания. Водить московские хороводы можно лишь тогда, когда у тебя есть своя нефть и свой газ, и желательно – в экспортно значимых объемах. И то, Венесуэла, Иран, Ирак и Сирия – дохороводились с Москвой, даже имея собственную нефть.

В общем, поляки показали, как и куда надо правильно идти, и нам надо – следом за ними!

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Темы
Российско-украинский конфликт российская экономика
Место
Польша
Теги
Украина Россия Новости России
Источник
Источник: defence-line.org
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
0
Смешно
15
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
На сегодня Россия является 11-й экономикой мира. Украина - 60-ая! Так что ЖДИТЕ, пока Россия развалится! Н ах ер работать!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Gordon Yury
Gordon Yury
Kuksov Micha, а ты в какой экономике обосновался, прихлебатель без роду и племени? Сиди и сопи в две дырки, пока за тебя другие пашут!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Как калоед мечтает о развале России! Его аж выворачивает от злости! Но марна праця! Путин поставил задачу сделать Россию 5-й экономикой в Мире! И если он сказал - так и будет!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
итак потребовалось"Польша сделала то, что могла бы сделать Украина, причем, она могла это сделать раньше. На этой неделе Польша официально входит в топ 25 развитых экономик мира. Да, ей для этого потребовалось три .."потребовалось списать долги и влить порядка 200млрд,помощи..не кредитов..,ну и конечно быть личнухой Штатов,это главное.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения

ads pixel