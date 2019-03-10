То, что сейчас происходит в Венесуэле, напоминает организм человека, попавшего под жесткий эксперимент, целью которого было улучшить его, придать ему совершенно необычные свойства и способности. Для этого экспериментаторы решили отключить некоторые участки мозга, которые по их мнению, тормозят эти способности и умения. В конце концов, отключили и то, что управляло печенью, почками и другими органами.

В результате, организм, который сам себя балансировал и сам собою управлял, оказался не жизнеспособным, а на плаву остался только потому, что к нему подключили аппараты, поддерживающие его жизнедеятельность. И теперь экспериментатор сам вынужден следить за частотой сокращения сердца, вентиляцией легких и прочими параметрами. То, что в начале эксперимента было саморегулирующейся системой, стало не рабочим в принципе и зависящим от умений и внимания экспериментатора. Однако уже понятно, что жить этот организм – не будет.

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Между прочим, аналогия с организмом – не такая уж и фантастика. Например, каждый наверняка может как-то ответить на вопрос о том, что именно делал Гитлер, какова была его цель? И что интересно, ответы о Третьем Рейхе и территорией от Урала до Атлантики будут иметь лишь промежуточный характер. На самом деле, Гитлер закладывал основы для создания человека нового типа.

То же самое делали и в совке, но если в Германии пытались создать непревзойденного воина, имеющего феноменальные способности, то в совке – стерилизованного раба. Понятно, что у Германии задача была куда более сложной. Именно по этой причине, там были намечены два пути достижения цели – эволюционный, выведение чистой арийской расы, и революционный – достигаемый вмешательством в физиологию человека.

Отсюда у них был такой беспощадный курс на уничтожение всех, кого они считали "браком" человечества, а с другой стороны, тайные структуры СС разошлись по всему миру в поисках оккультных знаний, которые должны были обеспечить сверхъестественные способности их новому, чистому человеку.

Но и жесткие и даже жестокие, смертельные эксперименты с людьми тоже были подчинены этим целям. После отступления вермахта обнаруживались могильники, в которых были трупы с совершенно необычными хирургическими травмами. Они были смертельными и безусловно – выполнены с исследовательскими целями. Между прочим, чистых арийцев, пусть и не часто, Аненербе тоже потрошило таким же образом. Один из таких центров находился под нашим Николаевом.

То есть, все это уже было, и результат всей этой деятельности хорошо известен. Те, специально выведенные "чистые арийцы", которые остались за рухнувшим Рейхом, не показали равномерно выдающихся результатов хоть в чем-то, и этот эксперимент закончился ничем, кроме огромного количества угробленных людей. Так что этот пример не притянут "за уши" и легко иллюстрирует происходящее в Венесуэле.

А там сейчас разваливается энергетическая система, а до этого – развалилась торговля, пищевая промышленность и все то, что человек не замечает, пока оно работает в штатном режиме. Теперь армия занимается раздачей еды, медикаментов и предметов первой необходимости, поскольку население это купить не может по причине отсутствия товара и денег, утративших свою покупательную способность.

Все это потому, что чавистский режим предложил своему люмпенизированному населению сделку по отключению их мозга. Сделка была простой – население отдает Чавесу всю полноту власти, а тот обязуется обеспечить им сытую и спокойную жизнь. Но любое вмешательство в работу организма, пусть и в масштабах страны, рано или поздно – закончится катастрофой. Это случится неизбежно хотя бы потому, что правитель отключает критические механизмы саморегуляции, взваливая их себе на плечи. Чем дальше, тем больше этих процессов надо переводить в "ручной режим", и в такой ситуации, любой сбой ведет уже к необратимым и, в конце концов – фатальным последствиям.

Собственно говоря, ручное управление допустимо, но лишь в короткий период, в какой-то катастрофической ситуации, вызванной объективными причинами. Более того, целью ручного управление должно быть не поддержание такого состояния, а восстановления саморегулирующихся функций государственного организма. После этого должен следовать выход из ручного режима, поскольку опоздание с выходом – грозит смертью всей системы. Поэтому все, кто прямо или косвенно призывает к ручному управлению страной, на самом деле – ее убийцы, и это следует четко понимать.

Кстати, в Венесуэле ситуация с блэкаутом оказалась простой до безобразия. От продолжительной сухой и жаркой погоды возник лесной пожар, который вывел из строя несколько магистралей электропередач. Единая система энергоснабжения стала перераспределять нагрузку по другим маршрутам и те получили необычно большую нагрузку. Из строя начали выходить трансформаторы подстанций, которые в штатном режиме худо-бедно справлялись с нагрузкой, но посыпались при повышенной.

А дальше – сработал принцип домино. Как признал чиновник, ответственный за эту сферу деятельности, пожар оказался просто спусковым крючком для ситуации, которая назревала давно. 70% мощностей системы энергораспределения давно исчерпали свой ресурс и работали уже просто на износ. Экономика, работающая в ручном режиме, всегда выдавливает последние ресурсы из всего, в том числе – из техники, поскольку она не является саморегулируемой и самодостаточной системой, заточенной на максимальную эффективность.

Дело именно в этом, но власть никогда не признает собственной вины и найдет внешние причины – шпионов, диверсантов и еще кого-то. Но дело в том, что примерно так рушится все, не только энергетика, и тут остается всего две причины, которые могли привести к такому состоянию: либо население страны преимущественно состоит из шпионов, которые успевают везде, либо роль шпиона играет правительство, которое организовало жизнь страны так, что она идет к собственной катастрофе, не имея механизма самосохранения, которую взял на себя правитель или диктатор. В этом случае действительно от самой страны уже ничего не зависит, поскольку из нее извлечены все механизмы компенсации ситуации.

На наших глазах разворачивается нечто подобное Венесуэльскому краху, но в более крупных размерах. Возьмем просто один пример, которых там огромное количество, хоть все они работают в одном ключе. Путин, за годы своего правления, сделал из Газпрома гигантского монополиста и перевел его в ручное управление. На самом деле, логотип компании ничего не стоит, поскольку сам топ-менеджмент Газпрома не раз отмечал, что не имеет возможности формировать ценовую политику или условия сбыта газа. Причем, там даже не скрывают, что все эти вопросы отданы на уровень правительства, где решаются с точки зрения экономико-политической целесообразности.

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В такой обстановке, главной задачей компании стало обеспечение своего положения на всех рынках сбыта. Эта задача решалась путем прокладки новых газопроводов и осуществления полного контроля над уже работающими. Труба стала не просто символом РФ и Газпрома, но и демонстратором достижения цели, путем максимальной монополизации собственной деятельности. Любые варианты с "открытым кодом" воспринимались в штыки. Речь в первую очередь идет об СПГ, который перестает быть стратегическим ресурсом и может поставляться уже любым производителем.

Москва поднимала саму идею конкуренции сжиженного и трубопроводного газа, но со временем, ситуация стала выравниваться, а поскольку Москву потянуло на самые дорогие варианты газопроводов – подводные, то СПГ стал приближаться по цене к трубопроводному газу, а на больших расстояниях доставка СПГ стала дешевле доставки газа трубопроводного. Особенно это стало заметно после начала сланцевой революции в США.

На то, чтобы нейтрализовать конкурентов, были брошены огромные силы и средства, начаты три войны, и все для того, чтобы убедить потребителя в том, что трубопроводный газ – лучшее, что можно придумать а российский трубопроводный газ тем более. Нельзя сказать, чтобы эти усилия совсем не имели успеха, а российские аргументы о трубном газе с удовольствием используют лидеры европейских государств. Хотя всем понятно, что Москва продвигает изначально неконкурентный бизнес, работающий в ручном режиме. Причем, не просто в ручном, а управляется он руками Путина. Но вот похоже, что и здесь прямо сейчас начинается аналог лесному пожару, который обвалил венесуэльсукую энергосистему.

Буквально зимой текущего года, были подтверждены гигантские запасы газа в восточной части Средиземного моря. Собственно говоря, весь его бассейн находится на газовой подушке и его добыча не представляет практически никаких проблем. А самое смешное здесь то, что от газовых месторождений не составляет труда проложить газопроводы для всей юго-восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Между прочим, у Египта имеются мощности для сжижения природного газа, простаивающие в виду отсутствия сырья, но ситуация начинает стремительно меняться. А ведь разведка там еще не закончена, и уже начинают поступать сообщения о том, что тут же имеются и залежи нефти.

Реклама трубопроводного газа, его надежности и дешевизны, теперь начинает играть против Москвы, и самое смешное, у нее нет аргументов назвать это авантюрой и заблокировать добычу и прокладку газопроводов – тоже нет возможности, поскольку там оперирует Шестой флот США и крупные ВМС местных стран, да еще и входящих в блок НАТО.

Как это бывает, ручная система спотыкается о какую-то неожиданную банальность и начинает неудержимо сыпаться. Похоже на то, что Московию погубит именно то, за что она боролась и на что напоролась.

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