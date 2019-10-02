За десять лет до гибели совка в Польше началось движение сопротивления совковой власти. Поскольку совок тщательно искоренял любую политическую оппозицию, то развитых именно политических движений, на тот момент, там не было. Зато там были профсоюзы, которые и приняли на себя роль каркаса сопротивления. Они продемонстрировали то, чего в совке не было по определению. Они действительно выполняли свою связующую и координирующую функцию.

Как следствие, страна уходила в длительные протесты, в виде забастовок и демонстраций. В конце концов, коммунистов выперли под зад коленом, да и совок развалился – тоже. Но роль "Солидарности" там была безусловной. С обретением независимости, там уже была крепкая и сплоченная политическая сила, которая знала, что и как делать, чтобы вырвать страну из совкового болота.

У нас ничего подобного не было. Профсоюзы были импотентным придатком любой власти и, скорее, еще одной кормушкой для бездельников. Единственным действенным профсоюзом, который автору довелось видеть лично, был "профсоюз ракетчиков".

Люди старшего возраста хорошо помнят бандитов, которые приходили к торговцам или на предприятия с предложением, от которого нельзя отказаться, о крыше. Вот они-то и отвечали на изумленный вопрос "кто вы?" именно этим словом: "Профсоюзы!". А чуть позже, когда все уже усвоили смысл слова "рэкетиры", их называли уже "ракетчиками". Так они и стались в памяти, как "профсоюзы ракетчиков".

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Но в данном случае, речь идет именно о профсоюзах, которые переходили к активным действиям, коими обычно являлись забастовки. В общем, это – довольно действенное средство, которое как минимум – парализует жизнь в стране на какое-то время, что привлекает к себе внимание населения, которое не было вовлечено в акции профсоюзов. Хочет оно того или нет, но ему приходитя задумываться над причинами происходящего. Очень часто такие люди либо сами подключались к протестам, либо становились вполне сочувствующей прослойкой населения, которая в случае проведения голосования уже знала, кому отдаст свою поддержку.

Что характерно, бороться с забастовками массовыми увольнениями – не выход, поскольку это будет примерно та же забастовка, только в другом виде. Пока наберешь новых людей, пока их научишь – пройдет время, и ущерб все равно будет большим. Кроме того, уволенные люди уже точно будут постоянными участниками демонстраций и прочих мероприятий.

С давних времен, более ста лет назад, была отработана другая тактика. Работодатель старался показать забастовщикам, что может обойтись и без них. Для этого использовались примерно такие же специалисты с других предприятий, которых привозили на бастующий завод или фабрику. Это – временная мера, но она должна была подорвать решимость бастующих изнутри. Они должны были сами дойти до мысли, что их деньги зарабатывает кто-то другой и склонив голову, вернуться назад.

Метод этот должен был срабатывать именно изнутри, поскольку внешняя пропаганда уже была бессильной. То есть, бастующих надо было демотивировать и подтолкнуть к мысли о бесполезности забастовок и любых других протестов. Причем, не пояснять им это, поскольку бастующие уже не верят словам, а создать условия, чтобы они сами пришли к этой мысли. Надо заметить, что эти методы часто становились эффективными.

Мы этих уроков не проходили, поскольку не имели ни нормальных профсоюзов, ни забастовочного движения, о котором имело бы смысл упоминать. А раз так, то нам не известны и способы вот такого противодействия протестам.

Но вот сейчас можно наблюдать именно такую тактику. После того, как началось протестное движение против анти-украинских действий зе, когда протесты ожидаемы, в ход пошли штрейкбрехеры, как уже матерые, наподобие "Свободы", так и вновь слепленные, наподобие "нацжон" и различных корпусов имени "Белого вошдя".

Их цель – утилизировать протестный импульс, имитируя тот же самый протест чтобы возглавить его и увести в нужное направление – в унитаз. Они ради этого созданы и они с этого кормятся. Это – провокаторы – профи. Поэтому стоит вспомнить это странное слов "штейкбрехер" и вспомнить его суть, когда придется столкнуться с этой публикой. И главное – не дать себя обмануть красочной риторикой и праздничным обвесом.

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