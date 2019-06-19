Наблюдая за тем, как повылазили из нор доморощенные любители Путина, его кумовья и прочая дрянь, довольно легко заметны изменения, которые произошли с этими потертыми персонажами.

Да, сейчас общественно-политическая синусоида благосклонно наклонилась к ним, но былого апломба уже нет по одной причине. История научила их, что эта самая синусоида обязательно пойдет вверх, и тогда их недавняя оппозиция может показаться раем. Поэтому сейчас они ведут себя намного скромнее, чем обычно.

Мишель Платини

Для нас же интересно то, как любители Путина чувствуют себя не в момент официальной и торжественной пьянки с Путиным, а позже, когда приходит его величество похмелье. Ведь одно дело, когда ты находишься на вершине или у вершины власти и совсем другое, когда ты вынужденно с нее спускаешься.

Вчера во французском Нантере для дачи показаний был задержан экс глава ФИФА 63-летний Мишель Платини. Расследование очень неприятное и касается процесса принятия решения ФИФА по поводу места проведения очередного мундиале по футболу в Катаре, который должен пройти в 2022 году. Речь идет о заседании, где было принято это решение и другое – о проведении чемпионата мир 2018 года – в РФ.

Подозрение вызвало место и время проведения чемпионата. Проводить турнир зимой в Катаре мог только отчаянный или очень мотивированный чиновник. Два года следствия, проведенного департаментом серьезных финансовых преступлений Франции совместно со свои коллегами из Швейцарии и США, выявили ряд неприятных обстоятельств, сопровождавших принятие такого решения ФИФА, в том числе, и миллионные финансовые поступления на счет Платини.

До последнего времени Платини утверждал, что он – белый и пушистый, демонстрируя исключительно белый пух. Но видимо, у следователей имеются свои данные о причинах принятия такого странного решения, в частности, речь идет о встречах Платини с бывшим главой азиатской футбольной конфедерации Мохаммедом бин Хамамом.

Что характерно, этот деятель был внесен ФИФА в черный список за подозрение в коррупционных действиях, тем не менее, Платини встретился с ним в 2010 году, в присутствии президента Франции Николя Саркози, в отношение которого ведется следствие по нескольким коррупционным эпизодам одновременно.

Эти сведения были получены следствием еще в 2014 году, и тогда Платини заявил о том, что это решение он принял под давлением президента Саркози. Между прочим, Саркози – закадычный друг Путина. А еще – напомним о том, что именно в 14-м году были арестованы средства Путина в банке Ватикана, и именно в связи с делом ФИФА. Речь идет о десятках миллиардов долларов.

Заметим, с момента того самого трехстороннего разговора прошло больше 9 лет, а дело все не утихает и набирает обороты. Все это к тому, что пытающиеся сейчас публично попирать законы чиновники новой власти могут не сомневаться в том, что за ними таки придут, как вчера пришли за Платини, потому что сколько веревочке не виться, а у ослика – все равно – больше!

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