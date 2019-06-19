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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогерВсе статьи автора

Дело набирает обороты: за любителями Путина таки придут

3.6т

Наблюдая за тем, как повылазили из нор доморощенные любители Путина, его кумовья и прочая дрянь, довольно легко заметны изменения, которые произошли с этими потертыми персонажами.

Да, сейчас общественно-политическая синусоида благосклонно наклонилась к ним, но былого апломба уже нет по одной причине. История научила их, что эта самая синусоида обязательно пойдет вверх, и тогда их недавняя оппозиция может показаться раем. Поэтому сейчас они ведут себя намного скромнее, чем обычно.

Мишель Платини

Мишель Платини

Для нас же интересно то, как любители Путина чувствуют себя не в момент официальной и торжественной пьянки с Путиным, а позже, когда приходит его величество похмелье. Ведь одно дело, когда ты находишься на вершине или у вершины власти и совсем другое, когда ты вынужденно с нее спускаешься.

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Вчера во французском Нантере для дачи показаний был задержан экс глава ФИФА 63-летний Мишель Платини. Расследование очень неприятное и касается процесса принятия решения ФИФА по поводу места проведения очередного мундиале по футболу в Катаре, который должен пройти в 2022 году. Речь идет о заседании, где было принято это решение и другое – о проведении чемпионата мир 2018 года – в РФ.

Подозрение вызвало место и время проведения чемпионата. Проводить турнир зимой в Катаре мог только отчаянный или очень мотивированный чиновник. Два года следствия, проведенного департаментом серьезных финансовых преступлений Франции совместно со свои коллегами из Швейцарии и США, выявили ряд неприятных обстоятельств, сопровождавших принятие такого решения ФИФА, в том числе, и миллионные финансовые поступления на счет Платини.

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До последнего времени Платини утверждал, что он – белый и пушистый, демонстрируя исключительно белый пух. Но видимо, у следователей имеются свои данные о причинах принятия такого странного решения, в частности, речь идет о встречах Платини с бывшим главой азиатской футбольной конфедерации Мохаммедом бин Хамамом.

Что характерно, этот деятель был внесен ФИФА в черный список за подозрение в коррупционных действиях, тем не менее, Платини встретился с ним в 2010 году, в присутствии президента Франции Николя Саркози, в отношение которого ведется следствие по нескольким коррупционным эпизодам одновременно.

Эти сведения были получены следствием еще в 2014 году, и тогда Платини заявил о том, что это решение он принял под давлением президента Саркози. Между прочим, Саркози – закадычный друг Путина. А еще – напомним о том, что именно в 14-м году были арестованы средства Путина в банке Ватикана, и именно в связи с делом ФИФА. Речь идет о десятках миллиардов долларов.

Заметим, с момента того самого трехстороннего разговора прошло больше 9 лет, а дело все не утихает и набирает обороты. Все это к тому, что пытающиеся сейчас публично попирать законы чиновники новой власти могут не сомневаться в том, что за ними таки придут, как вчера пришли за Платини, потому что сколько веревочке не виться, а у ослика – все равно – больше!

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Мишель ПлатиниВладимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Линия обороны
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Питон Каа
Питон Каа
Не надо путать любителей Путина и любителей денег ибо тогда придут уже за вами и ваши денежки вам уже не помогут.
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