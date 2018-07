"Люди говорят, что ты идешь по неверной дорожке тогда, когда ты выбираешь свой собственный путь", – считает Анджелина Джоли, одна из самых известных, успешных и красивых женщин современности.

Для MBTI-психотипа, к которому на основании прикладного психоанализа можно отнести Джоли – ЕSTP, "Предприниматель", – нет ничего более природного, чем следовать собственному пути, не обращая внимания на мнение окружающих. Ведь только этот путь ведет "Предпринимателей" к настоящему успеху.

MBTI – это Myers-Briggs Type Indicator: классификация, включающая 16 психотипов, разработанная на основе теории личности психоаналитика Карла Густава Юнга, созданной им для объяснения нормальных различий здоровых людей. На протяжении последних 70 лет MBTI активно применяют в более чем 60 странах мира. Сегодня инструмент MBTI для эффективного построения своих команд используют более 70% компаний из списка Fortune 500.

По Юнгу, различия в поведении возникают из-за врожденных тенденций людей по-разному использовать свой мозг. Люди действуют, исходя из этих тенденций, поэтому у них развиваются разные модели поведения. Психотип — основа нашей психики. Это врожденные бессознательные установки личности – ядро, которое формируется до трех лет, на образование которого не влияют ни окружающая среда, ни воспитание, ни родители, ни генетика. Психотип – наша суть и основа с набором сильных и слабых, положительных и отрицательных качеств. Его можно сравнить со скелетом, а поведение – с одеждой, надеваемой в зависимости от настроения и обстоятельств.

Итак, каковы же "Предприниматели"? Пожалуй, их с полным правом можно назвать самыми большими реалистами из всех психотипов. ЕSTP в принятии любых решений полностью полагаются на свой здравый смысл и ощущения. Также они довольно часто обладают сильным чутьем и тонким пониманием различных жизненных ситуаций, что в значительной степени помогает им делать правильный выбор. Именно об этом природном чутье говорит Джоли, когда отмечает: "Как только я перестаю следовать интуиции, я тут же попадаю в неприятности".

"Предприниматели" предпочитают действие разговорам и разбираются с трудными ситуациями по мере их возникновения. Они достаточно хорошо умеют решать проблемы, так как сначала собирают необходимую информацию, внутренне обрабатывают ее и находят правильное решение. А затем, для внедрения своего решения в жизнь, ЕSTP ждут подходящего момента, который определяется только тем самым внутренним чутьем.

Дикая сердцем

Свобода – главное для "Предпринимателей". Они не соблюдают внешних запретов, не имеют внутренних и стараются избегать любых ограничений, налагаемых на них обществом, работодателем или государством. Свое личное стремление к свободе Джоли зафиксировала в одной из множества татуировок на своем теле: это – цитата из Теннесси Уильямса на левой руке: "A prayer for the wild at heart, kept in cages" ("Молитва за диких сердцем, томящихся в заточении").

"Дикой сердцем" Анджелина была с ранних лет. Работать моделью на показах одежды она начала уже в 14 лет – преимущественно в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне, – но нельзя сказать, чтобы ее карьера манекенщицы складывалась блестяще. А первые, тоже не очень успешные, опыты в театре и кино не добавляли уверенности в себе. Как следствие, Джоли чувствовала себя подавленной и несчастной, считала, что она бесполезна и, чтобы приглушить душевную боль, начала наносить себе порезы и раны на тело. "По каким-то причинам ритуал нанесения ран самой себе и ощущение боли от этого, возможно, ощущение самой себя живым существом, ощущение некоего освобождения были терапией для меня. Я коллекционировала ножи и всегда имела подобные вещи вокруг себя", – вспоминает она. Кстати, страсть к подобным опасным предметам очень характерна для ESTP: многие из них с детства любят игры с разным оружием (и с переодеваниями). И чем реалистичнее такие игры, тем больше от них удовольствия.

"Предприниматели" бесстрашны даже в самом юном возрасте: такие дети готовы принять любой вызов – первыми из группы малышей бросятся в холодную воду, попробуют на вкус сосульки или даже зайдут в кабинет к стоматологу. С годами меняются лишь способы проявления страсти ESTP к риску и проверке себя на прочность, но – не сама страсть. К примеру, Джоли не скрывает, что употребляла наркотики: в нескольких интервью она рассказывала, что "к 20 годам перепробовала практически все, что возможно", и что ей очень повезло, что она не умерла молодой.

Риск – дело выгодное

Влияние на судьбу таких качеств как отрицание общественных норм и стремление к риску может быть очень негативным. Поэтому "Предприниматели" часто страдают из-за своего свободолюбия и должны постараться обуздать его. Но – именно обуздать, а не избавиться от него. Ведь их главный недостаток одновременно является и их основным конкурентным преимуществом.

Умение рискнуть дает ESTP значительный перевес в "состязании" с другими психотипами: "Предприниматели" ставят на кон больше, чем другие готовы себе позволить, – и, соответственно, способны намного больше выиграть. Правда, всегда существует возможность провала. Поэтому ESTP нужно учиться как можно лучше просчитывать все детали и получать как можно больше фактической информации, прежде чем брать на себя риск.

Одна из первых актерских работ, принесших Джоли настоящий успех, тоже оказалась очень рискованной с точки зрения имиджа. Это была роль манекенщицы 1970-х Джии Каранджи, печально знаменитой своим пристрастием к наркотикам, бисексуальностью и скоропостижной смертью от СПИДа. Эту роль Анджелина отклоняла несколько раз, объясняя свои отказы тем, что героиня слишком похожа на нее саму. Но в итоге Джоли все же решила рискнуть – и не прогадала: фильм "Джиа" принес ей "Золотой глобус".

Кроме страсти к риску, "Предпринимателей" также отличает то, что они очень ценят и любят демонстрировать свою физическую силу и ловкость. Неудивительно, что именно фильм, в котором Джоли максимально смогла проявить эти свои качества, – "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" – сделал ее звездой первой величины.

Внутренняя задача ESTP – прожить сегодняшний день, получив не только максимальное количество положительных эмоций от "игры в жизнь", но еще и реальную выгоду — удовлетворение своих желаний. В том числе, конечно, – и выгоду финансовую.

Само название этого психотипа говорит о том, что его представители бывают очень успешны именно в сфере предпринимательства. Но также они способны построить прекрасную карьеру в сфере искусства и шоу-бизнеса, которая открывает им множество возможностей для приятного времяпрепровождения, что является очень важным для ЕSТР. Пойдя по этому пути, Джоли добилась того, что в 2009, 2011 и 2013 была названа самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда по версии журнала Forbes. А еще, с подписанием контракта на съемки в фильме "Мистер и миссис Смит" (2005), она стала третьей актрисой (после Джулии Робертс и Камерон Диас), которая "вступила" в клуб женщин, получающих за один фильм более $20 млн.

Любительница острых ощущений

Собственно, именно на съемках "Мистер и миссис Смит" Джоли встретилась с Брэдом Питтом, который стал ее третьим мужем и отцом ее шестерых детей (троих биологических и троих приемных). Их отношения были уже привычным для Анджелины вызовом общественному мнению. Хотя Питт и Джоли в один голос твердили, что их роман начался уже после развода Брэда, публика все равно осуждала актрису за то, что она "отбила" мужа у Дженнифер Энистон. Но со временем страсти утихли, и Джолипитты, как их стали называть в прессе, были признаны самой красивой и прочной парой Голливуда. Тем большим шоком стало их расставание, о котором публично объявили два года назад. С тех пор, несмотря на все слухи в СМИ, Джоли — по-прежнему фантастически красивая, успешная, занимающаяся множеством благотворительных проектов и давно избавившаяся от "вампирского" имиджа — так и не обзавелась постоянным спутником.

В чем причина? Возможно, в том, что женщины психотипа ЕSТР часто значительно отличаются от традиционного женского стереотипа. Они спортивны и сильны, очень практичны, любят конкуренцию и стремятся быть в центре внимания. Достаточно жесткие, стремительные и деятельные, они не соответствуют патриархальному представлению об образе женщины. И далеко не каждому мужчине будет рядом с такой спутницей комфортно. Впрочем, если он все же сумеет ее понять и принять, то получит настоящую и верную боевую подругу – глубоко преданную своим близким.

Может показаться, что, посвятив себя многочисленным социальным проектам и материнству, бунтарка Джоли остепенилась и забыла о своей страсти к риску. Но на самом деле ею движет все та же ключевая мотивация, от природы свойственная ее психотипу. Единственное, что изменилось с годами, – вектор приложения сил. "Мне всегда казалось, что стать матерью — это одна из самых страшных, ответственных и отчаянных вещей в мире. Это вам не татуировка во всю спину!" – признается актриса, которая всегда и во всем ищет острых ощущений.

Другие известные "Предприниматели"

К этому психотипу относятся 6—8 % населения планеты. Аббревиатура ЕSTP означает следующее: Е – экстравертность, S – сенсорика, Т – рациональность, Р – спонтанность. Среди известных "Предпринимателей" можно выделить сразу нескольких президентов США – это Джон Ф. Кеннеди, Линдон Джонсон, Билл Клинтон и действующий глава американского государства Дональд Трамп. А еще к этому психотипу принадлежит знаменитый "Волк с Уолл-Стрит" Джордан Белфорт.