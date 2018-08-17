В свое время я описывал историю, как Андропов боролся с коррупцией в торговле. На эту тему размещено интервью с директором магазина. Торговля действительно была проблемной отраслью экономики, потом, что работала с населением и потому, что испытывала постоянные дефициты. И в промышленности это волновало всех гораздо меньше. А про торговлю помню кто-то сказал: "Идет настоящая война населения со сферой обслуживания". Война войной, но у руководства магазинов были способы обеспечить себе хорошую жизнь. Не без риска, конечно, но были. Население ненавидело "торгашей", считало их ворами и источником всех бед. В точном соответствии с фразой Амальрика Андропов, не разобравшись, решил покончить э этой проблемой "по-большевистски". Резко увеличилось число проверок, были созданы или увеличены планы по "отлову" и посадкам "торгашей". И воровать практически перестали. Не полностью, тут возникли контрстратегии, но об этом потом. И тут выяснились две вещи.

Во-первых, дефициты не исчезли и вроде бы даже не уменьшились. Я свидетель этой эпохи и не помню резкого увеличения наполняемости прилавков. Может быть, воровали не так уж и много? Или была другая причина? Я не знаю. Теперь это уже трудно выяснить. Но появилось и другое: объявления на магазинах "требуются материально-ответственные работники".

Официальная зарплата работников торговли была очень низкой. Считалось, что остальное они сами себе доберут. И добирали. Но мешался Андропов и разбалансировал рынок труда в этой отрасли. Что бы я сделал на месте Андропова? Если не менять всю систему, а попытаться что-то улучшить только в торговле, я бы, сохранив контроль и проверки, значительно повысил зарплату работникам торговли, т.е. попытался бы сбалансировать рынок таким способом. У Андропова, похоже, было другое мышление.

К чему я вспомнил эту историю? К тому, что она повторяется, хотя, и в совершенно другой сфере. Был период, когда губернаторы и мэры хорошо обогащались. Но в последние годы контроль стал усиливаться, сажать стали больше и серьезнее, страху нагнали. В какой мере - не знаю, но в какой-то нагнали. Все финансирование распределили по целевым статьям, причем, очень дробным, и стали контролировать нецелевое использование средств. Уменьшило ли это воровство? Думаю, не на 100%, но да. Но есть и другая сторона медали. Даже если ничего не воровать, ресурсов выделяют все меньше, и вводятся все новые механизмы конкуренции за эти ресурсы. Лично мое мнение, что разумная граница здесь уже перейдена. Всегда есть некая грань, до которой положительный эффект возможен, а после - скорее наоборот. Среди прочего ожидаю роста числа несправедливых посадок.

Что я пытаюсь понять в своем блоге? Насколько стабильна обстановка в стране, что может стать источником дестабилизации и что можно этому противопоставить (удивительно, но такая постановка вопроса не нравится ФСБ. Кто в теме, поймет, о чем я).

Мне кажется, что таким источником дестабилизации могут стать регионы, которые все сильнее зажимают в клещи по типу андроповской борьбы с "торгашами": денег меньше, конкуренция за них больше, требования тоже больше, угроз сверху больше. И напишет какой-нибудь губернатор верноподданническое письмо (далее цитата из Стругацких): "Сообщаем, что дрова кончились, а топить мертвецами по неразумию своему не умеем".