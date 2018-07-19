"Возмущение растет": Зубов о ситуации в России

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл отметил 100-летие расстрела "святых царственных страстотерпцев" - императора Николая II и всей царской семьи.

Особым образом патриарх почтил главу УПЦ МП митрополита Онуфрия, присутствующего на мероприятии в Екатеринбурге. Ему было отведено место по левую руку от Кирилла, а свою речь главный в РПЦ начал с обращения к украинскому визави.

Но по-настоящему поразили заявления, сделанные Кириллом. Де-факто он осудил всяческое стремление людей к лучшей жизни. Идею "изменить жизнь к лучшему" он связал со "страшными и кровавыми переворотами". Стремление "как можно быстрее построить мир, где царит справедливость, где нет былого расслоения по имущественному признаку, где люди живут мирно и счастливо" Кирилл объяснил "помрачением ума".

OBOZREVATEL попросил прокомментировать неоднозначные месседжи патриарха российского оппозиционного политика, известного историка Андрея Зубова.

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- На проповеди присутствовал митрополит Онуфрий. Как вы расцениваете тот факт, что в подобном мероприятии принимает участие гражданин Украины?

- Понимаете, император Николай II был императором не только нынешней Российской Федерации. Он был императором Российской империи, куда входила большая часть нынешней Украины и многие другие территории мира.

Поэтому, если какие-то люди чувствуют свою историческую сопричастность к этому событию из-за пределов России, то почему бы им не приехать и не участвовать в них? В конце концов, это часть нашей общей истории.

Наоборот, я считаю, что это, скорее, правильно.

- А как вам проповедь?

- Она, конечно, вызывает очень большие вопросы. Дело в том, что, когда мы говорим об убийстве царской семьи, то мы должны говорить и о них самих, и об их убийцах. Кто их убийцы? Об этом в речи патриарха не было сказано ни слова.

Он не сказал, что это было сделано по приказу Ленина, Троцкого, Свердлова, что это сделали чекисты, причем, официальные. Этого вообще не было сказано. Было сказано, что в том, что произошло в России, виновата интеллигенция и даже некоторые представители церкви, что они как бы отступили от каких-то традиционных форм, которые были свойственны России. И они стремились к какому-то лучшему будущему. Как будто стремление к лучшему будущему – это что-то очень плохое.

- Да уж, фраза просто убийственная.

- Да. И первое, что обращает на себя внимание – что патриарх старательно избегал какого-либо осуждения коммунистов, большевиков и чекистов. Он не назвал ни одного имени – начиная от непосредственных исполнителей убийства, тоже вполне инициативных людей, их никто не принуждал, - Голощекин, Белобородов и так далее – до тех, кто отдал приказ в Кремле.

Это тем более поразительно, что уже давным-давно вынесено решение коллегии Верховного суда Российской Федерации о том, что в этом убийстве повинны определенные люди. Они все поименованы – непосредственные исполнители убийства.

Но об этом вообще ничего не было сказано. Это очень характерная черта. Патриарх понимает, что нынешняя власть России – одно тело с той властью, которая убила царя, его семью и близких. Не забудем, что сегодня (18 июля. - Ред.) новое столетие убийства – княгини Елизаветы и с ней целого ряда князей в Алапаевске.

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Об этом вообще не было ничего сказано. Патриарх обрушился на интеллигенцию – тех, кто хотел хорошей жизни. И если уж патриарх пошел в этом направлении, можно задать вопрос: а почему эту люди хотели хорошей жизни? Может быть, та жизнь, которую им предлагали, была плоха?

Конечно, если брать весь петербургский период, то это была в основном абсолютная монархия до 1905 года. Власть, которая не позволяла человеку жить свободной общественной жизнью – только частной жизнью. И при этом действительно совершала много преступных деяний, первое из которых – это, безусловно, крепостное право, которое распространялось и на Россию, и которое, к сожалению, было распространено Екатериной и на Украину.

Мы все знаем, что это такое. Это рабство. То есть абсолютная российская власть практиковала рабство, осуждаемое всем миром. Об этом тоже ничего не было сказано.

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Да, государство было виновато. Безусловно, за это не надо было никого убивать, но анализ того, почему произошла революция, мог пойти по этому пути. Вместо этого патриарх обвиняет тех, кто воспротивился этим плохим обычаям. И далеко не все из них были сторонниками революции, а уж тем более цареубийства. Сторонниками цареубийства были большевики и левые эсеры – больше никто.

Поэтому несколько раз патриарх совершил явные исторические подлоги. К сожалению.

И, наконец, еще одна ассоциация. Дело в том, что вообще люди старого порядка, когда происходит революция, всегда стараются возложить вину не на старый порядок, а на революционеров. Так происходило и во Франции в XVIII веке. Аристократы не говорили о том, что королевская власть и католическая церковь совершили много тягостных ошибок. А говорили о каких-то масонах, евреях – что они организовали революцию. Как будто жизнь во Франции до революции была земным раем для всех.

Практически то же самое повторяет патриарх. Он во всем оправдывает официальную власть, он оправдывает большевиков – он их игнорирует, не называет. Он обрушивается на интеллигенцию.

Говоря о 1918 годе, об этом страшном убийстве, он, в первую очередь, говорит о 2018 годе и о том, что ни при каких обстоятельствах, как бы ни была плоха власть, как бы она ни воровала, как бы она ни убивала, всем надо смиренно, как баранам, ее слушаться, и только тогда будет счастье.

Я думаю, что это противно и человеческому закону, и духовной нравственности, христианской морали.

- Как вы думаете, рядовые верующие согласны с тем, что в лучшей жизни они не нуждаются?

- Да никто с этим не согласен. И, к сожалению, подобные речи патриарха приводят к тому, что очень много людей отходит от церкви. Ведь не все понимают, что это не церковь патриарха, а церковь Христова, и патриарх сегодня один, а завтра во главе церкви будет другой человек.

Посмотрите, в Армении сейчас очень серьезно говорят о том, что надо сменить католикоса, потому что он был связан с коррупционными структурами старой власти.

К сожалению, не все в России это понимают, и поэтому думают, что сама церковь плоха. И уходят из нее в какие-то другие религиозные группы. А на самом деле не церковь виновата, а некоторые люди. В данном случае патриарх совершает некий проступок против церкви, против правды Христовой. И это очень печально.

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- Насколько созвучны проповедь патриарха Кирилла и политика Путина в России?

- Конечно, они созвучны. Потому что оба эти человека и обе эти структуры – администрация президента и администрация патриарха, а вовсе не церковь и не российское общество, не об этом идет речь, - всеми силами пытаются не допустить возмущения народа против них самих. В первую очередь, конечно, против президентской путинской власти.

Сейчас это возмущение растет из-за пенсионной реформы и вообще из-за ухудшения уровня жизни, повышения цен, повышения налога на добавленную стоимость. Люди начинают понимать, что цена агрессивной политики Путина, в том числе и против Украины, ложится на их плечи невыносимым бременем.

И чтобы люди не возмутились, им предлагают такие сладкие конфетки или, если угодно, опийный мак – называйте, как хотите, - которые должны заставить их забыть о своем плохом положении и терпеливо нести любой гнет.

Но этого в России никогда не было. Не было и при старой власти – вспомним восстание Пугачева, вспомним восстание эпохи отмены крепостного права, революцию 1905 года, да и 1917-го. Этого, безусловно, не будет и сейчас.