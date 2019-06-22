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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
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Путин обиделся на Грузию и наказал россиян

Путин ни разу не реагировал на события в России с такой скоростью, как он обиделся на народ Грузии, погнавший путинских прихвостней вон! Обиделся... И тут же наказал россиян! А на ком ещё он может выместить злость от обиды?

Те, кто сейчас кричит, что россияне не будут летать в Грузию, видимо, не читали Указ. Там говорится о том, что "с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки".

Владимир Путин

Владимир Путин

Путин сделал то, что умеет лучше всего - ввёл антисанкции против россиян.

Что примечательно. Кремлёвская пропаганда уже полгода визжит про протесты во Франции. Но туда Путин летать не запрещает. Потому что там, как известно, у него, у его друзей и прочей "элиты" - семьи, виллы и яхты.

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Вангую, что "патриоты" начнут выписывать, что во Франции против россиян ничего не имеют. Я вам так скажу: в Грузии против россиян тоже ничего не имеют.

Там граждане настроены против российского имперского комплекса, и этому есть причина - 11 лет назад Россия напала на Грузию и "оттяпала" Абхазию и Южную Осетию, где сейчас правят пророссийские бандиты.

Согласитесь, у грузин есть очень веская причина для того, чтобы недолюбливать Кремль.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Александра Нофенко
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Ну вот раз грузины недолюбливают Кремль - пусть к ним ездят отдыхать политические украинцы. А мы в Крыму отдохнем
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Только что прочитал в Обозе, что несколько кафе заявили, что для россиян цены на 20% выше! Грузинские националисты требуют от правительства Грузии запретить россиянам посещать Грузию. Так что Путин сделал неправильно? Ав торидиот!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Я даже не знаю, как такую чушь комментировать. А Израиль наказал своих граждан и запрещает им летать в Иран. Украина наказала своих граждан и запрещает им летать в Россию. США наказала своих граждан и запрещает им летать на Кубу. Автор статьи, ты идиoт.
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