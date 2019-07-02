Джон Шиндлер (из доклада Пентагона "Стратегические намерения России" для Объединенного комитета начальников штабов подготовленного независимыми аналитиками и аналитиками Пентагона):

"Мы понятия не имеем, во что "действительно" верит Путин в смысле вероисповедания, но в практическом плане он - упрямый реалист, который в целом осторожен - в 2014–2015 годах он неоднократно отклонял просьбы Генерального штаба о расширении войны в Украине, когда стратегическая победа России над Киевом была бы относительно легкой, но в то же время склонен к случайным авантюрам (идти ва банк). Мы не должны ожидать, что Путин однажды проснется и решит развязать масштабную войну с НАТО, но шансы на то, что это произойдет случайно, возрастают, поскольку обе стороны становятся все более настороженными и подверженными к провокациям.

Путин не хочет восстановления Советского Союза или Царской Империи 2.0, но он не признает постсоветское соглашение 1991 года как окончательное. Для Кремля это просто линии на коммунистической карте. Принятие Путиным украинской государственности в лучшем случае условно, и то же самое можно сказать о его взгляде на Беларусь, где усилия Минска по удалению своей страны от щупалец Москвы обречены на провал . Путин никогда не расстается с Крымом, пока это волнует большинство россиян, но урегулирование украинского кризиса путем переговоров возможно, но только на условиях России, которые вряд ли найдут одобрение в Киеве или Брюсселе.

По сути, Путин хочет, чтобы Россию уважали как великую державу, исторического и географического гегемона над Восточной Европой, обладающего имущественным интересом к русским за пределами Российской Федерации. Путин и его режим относятся к Европейскому Союзу с нескрываемым презрением, в то же время Кремль не рассматривает балтийские государства как "страны", как сама Россия. Высок риск того, что провокации России могут пойти не так(зайти далеко), особенно в отношении Эстонии, учитывая недавние агрессивные действия ФСБ против этой страны.

Нынешние экономические проблемы России, вызванные в значительной степени санкциями связанными с агрессией против Украины, приведут к тому, что Кремль с высокой степенью вероятности будет заниматься авантюризмом против Запада и стран НАТО. И хоть Путин сознательно не стремится к крупной войне в Европе, вероятность того, что она вспыхнет на периферии бывшего Советского Союза, в 2019 году не снижается, а возрастает"

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