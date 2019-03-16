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Андрей Елисеев
Андрей Елисеев
АналитикВсе статьи автора

Российский посол просто вывел Лукашенко из себя

7.3т

О перепалке между МИДом Беларуси и Бабичем.

Российский посол всерьёз вывел из себя Александра Лукашенко и его окружение. Им очень не понравилось ещё его интервью 17 декабря 2018 года для агентства ТАСС.

Суть декабрьского интервью заключалась в ответах Кремля по всем основным аргументам Лукашенко, которые он использовал на пресс-конференции для российских журналистов. Тогда это стерпели и понадеялись, что больше Кремль так парировать не будет.

В том декабрьском интервью Бабич наговорил больше всего неудобного и принципиального для Лукашенко, чем его предшественник Суриков за 12 лет пребывания на посту посла.

Российский посол просто вывел Лукашенко из себя

Вот оно:

Актуальная позиция Путина по Беларуси довольно детально очерчена в последнем интервью нынешнего российского посла Бабича. Фактически это не ответы Бабича на вопросы журналистов. Это ответы Кремля по всем основным аргументам Лукашенко, использованным им на пресс-конференции для российских журналистов.

С этим "интервью" Лукашенко ознакамливался с куда большим неудовольствием и ужасом, чем с заявлением Медведева про "два сценария интеграции". И вообще, Бабич в одном интервью наговорил больше всего неудобного и принципиального для Лукашенко, чем его предшественник Суриков за 12 лет пребывания на посту посла. Если кратко, то основные пункты Бабича / Кремля таковы:

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📍 Поддержка со стороны России ныне составляет $4−4,5 млрд в год. То что сейчас Лукашенко желает по газу и нефти - это дополнительные $3−4 млрд ежегодно. Это дорого, и это потребует абсолютно конкретных уступок: "это новый экономический пакет... в этой ситуации оказывать поддержку по каким-то понятийным сырьевым моделям просто невозможно". И ещё, если бел власть имущим совсем непонятно: "ресурс поддержки... в сырьевых формах дотаций себя исчерпал".

📍 Постоянные отсылки к "неравным условиям", "экономической дискриминации" - неуместны, "в последнее время мы заигрались с этими словами и начинаем выхолащивать суть этого понятия". Лукашенко следует прекратить эти манипуляции на своём, а тем более на российском информационном поле: " необходимо избавиться от разного рода манипуляций общественным мнением".

📍 Цены газа для Беларуси по цене для Смоленска в рамках Евразийского экономического союза не может быть в принципе, потому что "в России работает сложная модель перекрестного субсидирования... и вот эта перекрестная модель в рамках российского законодательства формирует цену в Смоленске $70. Но это не значит, что такова ее себестоимость".

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📍 Налоговый манёвр в нефтяном секторе - "суверенное право РФ", и обязанности компенсировать Беларуси нет. Россия намерена возмещать деньги своим НПЗ в рамках модели "отрицательного акциза", но к Беларуси она автоматически применена быть не может, потому что у Беларуси свои налоговые, таможенные, тарифные, акцизные правила. Чтобы претендовать на модель для российских предприятий, Беларуси придётся унифицировать эти режимы (то что прописано в Договоре 1999 года).

📍 Никакого дисбаланса во взаимной торговле в связи с ограничениями со стороны Москвы нет: если вычесть стоимость энергоресурсов, то экспорт из 140-миллионной России в Беларусь меньше, чем импорт из 9.5 миллионной Беларуси: "не просто нет дисбаланса, а есть отрицательное сальдо для российских производителей."

📍 Негоже белорусским чиновникам искажать информацию, надо бы им это впредь не делать: "на союзном Совмине в Бресте из уст заместителя министра иностранных дел прозвучало, что якобы 55 белорусских предприятий на текущий момент полностью закрыты для поставок, а 18 — закрыты частично... Все проверили. Выяснилось, что всего три предприятия закрыты полностью и семь — частично."

📍 Через лет 5-7 Россия сможет сама удовлетворить потребности в молочной продукции, и тогда белорусский экспорт накроется: "у кого в России сможет подняться рука на собственного производителя в пользу пусть братского, но иностранного государства?"

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📍 Давать белорусским предприятиям доступ к рынку госзакупок в рамках заказов рос военного ведомства не будут: "что касается Гособоронзаказа, то это защищенная статья расходов во всем мире... в этом вопросе никакие эксперименты не уместны".

Теперь что ожидается от Беларуси, вернее от так называемого "гаранта независимости" (как прямым текстом, так и между строк):

📍 Согласовать с Россией размеры акцизов на табачную продукцию: "российский бюджет недополучает миллионы долларов";

📍 Прекратить реэкспорт западной санкционной продукции;

📍 Пустить российский капитал в молочную промышленность;

📍 Провести ревизию совместных промышленных проектов, поскольку прежний список (МАЗ / КАМАЗ и др.) уже устарел и не актуален;

📍 Провести инвентаризацию Договора о союзном государстве 1999 года и определиться с дорожным планом по унификации таможенной, налоговой, денежно-кредитной политики, если хочется получить значительных компенсаций: "надо определиться, в какой модели мы развиваемся: либо по правилам Союзного государства, либо по правилам ЕАЭС".

Вчерашнее же интервью Бабича для РИА Новости стало ответами Кремля на аргументы Лукашенко, озвученные им 1 марта во время так называемого "Большого разговора". Это снова-таки не просто ответы Бабича на вопросы журналистов. Это ответы именно Кремля на аргументы Лукашенко по тематике российско-белорусских отношений.

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В ходе "Большого разговора" один из основных тезисов Лукашенко, который из 7-часового действа прокрутили по всем государственным телеканалам, заключался в том, что никакого субсидирования Белоруси со стороны России не происходит:

"Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и никогда не будем. Когда мы это слышим, особенно я, не хочется никаких союзов".

А вот выдержка в ответ из интервью Бабича: "Но когда, начиная с 2000 года по 2010 год, уровень ежегодной финансовой поддержки Белоруссии или выпадающих доходов РФ в наших экономических отношениях находился в диапазоне от сотен миллионов долларов до 2-3 миллиардов, а сейчас это уже 5-6 миллиардов в год, правовых и финансовых возможностей хватало, чтобы обеспечить тот уровень экономической и промышленной интеграции, который мы имеем."

Иными словами, Кремль устами Бабича парировал: нет, батенька, вы - нахлебники.

Выходит, что планомерное парирование Кремлём аргументов Лукашенко с проводимых им больших пресс-конференций становятся регулярной данностью. Да ещё и в период президентской кампании, когда большие конференции и популизм особо в цене.

Реакция Лукашенко не заставила себя долго ждать.

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Андрей ЕлисеевАндрей Елисеев
Тема
Российская военная угроза
Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Беларусь
Теги
Новости РоссииРоссия
Источник
Источник:Facebook Андрея Елисеева
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Если Педерашка поглотит Беларусь, то о таком народе, как белорусы, можно будет забыть - пидарашенский плавильный котёл их быстро ассимилирует и станут они обычными балалаечниками-кацапами.
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Московец Леонид
Московец Леонид
Лука как и армяне дал себя обыграть, допуская паРашных военных и содержании их в стране.. Урок с Севастополем и дальнейшая оккупация Украины и Грузии ничего не научила.. Только ров и стена от агрессора может гарантировать независимость .. И помощь ЕС и НАТО..!! А Украина всегда рядом..!!
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