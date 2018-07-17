Тут многие пишут: 250 общих друзей с Марией Бутиной (задержанной в США и т.д.). И я ее прекрасно помню, мы вместе выступали несколько лет назад на фестивале в Калининграде и с тех пор мы "френды". Но взгляд на эти вещи должен быть реалистичный: когда вы встречаете активиста гражданской организации с тяжелой, "силовой" темой" - наркотики, легализация или запрет оружия, борьба с коррупцией, гражданский контроль за силовыми органами, - то нет оснований сомневаться в искренних намерениях этих активистов. При этом я всегда понимал, что в таких "темах" сильная инфильтрация теми самими спецслужбами (за которыми активисты ведут гражданский контроль).

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И кто-то где-то ("кое-где у нас порой", как в песне пелось) по каким-то причинам переходит на сторону "служб" или каких-то коммерческих лоббистов, а точнее - просто запутывается в этих отношениях. Помню, что слушал Машу и понимал, что она, видимо, правая, националистка, но я знал много очень неплохих людей, выступавших за легализацию стрелкового оружия, вовсе не из-за того, что они из спецслужб, а из-за "правого республиканства" во взглядах.

Я не думаю, что Маша сразу уже "родилась" как ставленница Торшина и его токсичных дел. Я почему-то думаю, кстати, что и Бут просто втянулся со своими частными военными перевозками в грязные дела и он не агент российских спецслужб (в прямом смысле). Меня в этом, кстати, убеждает то, что Путин как-то не сильно стремится его обменять.

Это не в защиту грязных дел Торшина и компании, а просто для "реалистического восприятия".