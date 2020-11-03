Тотальный накал страстей, пик недоверия друг другу и ожидания насильственного сценария – вот что характеризует нынешние президентские выборы в США.

Витрины магазинов в Вашингтоне и других больших американских городах заколочены досками. ФБР отслеживает разные переписки в Интернете, в том числе и в даркнете, где сторонники Трампа предпочитают плести свои конспиративные теории. Сам Трамп же на своих первых дебатах - прозванных самыми грязными за историю США - не осудил этих парней, а наоборот призвал пристально следить за избирательными участками: "Stand back and stand by!"

Буквально три дня назад произошел нашумевший случай, который сейчас расследует ФБР. В штате Техас автобус компании Джо Байдена прямо на дороге окружили вооруженные молодчики – сторонники Трампа – и заставили развернуться назад. Кампания вынуждена был отменить все запланированные в Техасе в тот день встречи со своими избирателями.

Но самая острая ситуация сейчас в штате Пенсильвания – именно от него будет зависит исход выборов. Разрыв между Трампом и Байденом там практически в зоне статистической погрешности. Трамп призвал прекратить подсчет голосов в Пенсильвании сразу же по закрытию участков - и это при том, что сотни тысяч бюллетеней будут продолжать приходить по почте и после закрытия. Оба лагеря снарядили и откомандировали армии адвокатов в критически важные штаты: в одной только Флориде 4 тыс из них готовятся воевать на стороне Байдена.

Американцы встревожены, ситуация взрывоопасная. Населению в этом году было продано около 18 млн единиц оружия. По опросам, 35% американцев верят, что в течении следующих 5 лет США погрузятся во вторую гражданскую войну. Обе стороны – демократы и республиканцы – как политики так и рядовые избиратели – настроены непримиримо и считают друг друга врагами. Такого уровня агрессивности не помнят даже те, кто жил при Никсоне, в горячее лето ’68, при Уотергейте и антивоенных протестах.

Но в тоже время цифры проголосовавших на досрочных выборах (около 100 млн. чел. – ред) говорят о том, что американцы все еще верят в главный, хоть и далеко не идеальный механизм своей демократии – выборы. Судя по опросам, Байден должен победить. Но при этом не факт, что он станет президентом, ибо Трамп заготовил целый ряд трюков, который уже в ночь с 3го на 4е он может вытащить из шляпы. Как, например, объявление себя победителем, невзирая ни на какие цифры.

В ближайшие дни/недели/месяцы Америку ждут интересные времена.