Американцы призвали Трампа признать поражение на выборах

В США 46% избирателей заявили, что нынешний президент США Дональд Трамп должен признать поражение на выборах.

При этом 32% опрошенных сообщили, что глава Белого дома должен уйти, если "в конечном итоге, не сможет доказать" свои заявления о мошенничестве в ходе голосования. Об этом говорят данные опроса, проведенного газетой Politico.

Отмечается, что данную позицию поддержали 21% из числа демократов, 34% – из независимых респондентов и 45% – представителей Республиканской партии.

Добавим, что лишь 12% респондентов сказали, что Трамп не должен идти на уступки избранному президенту Штатов Джо Байдену. Такое мнение высказали: 3% – демократы, 8% – независимые респонденты и 27% – республиканцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации президента США Дональда Трампа заверили, что готовы профессионально передать власть демократу Джо Байдену.

Ранее Дональд Трамп снова заявлял, что выиграл американские выборы президента.

Также Трамп заявил, что демократ Байден выиграл голосование, но только из-за того, что результаты были сфальсифицированы.