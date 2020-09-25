Весной 2018 года произошло событие, которое имеет основное негативное влияние на все мировые процессы, и это влияние только будет усиливаться. Напомним суть этого события. Тогда в Китае были внесены изменения в конституцию, которые одновременно отменяли ограничение, измеряемое двумя пятилетними сроками, которое налагалось на верховного правителя КНР. Более того, китайские коммунисты не стали себе стеснять ненужными маневрами и рефлексией, а прямо указали в основном законе, что отныне Сицзиньпин является равноапостольным Мао Цзедуну. Так и написали.

То есть, в этот момент были уничтожены даже те зачатки демократии, которые были заложены Дэн Сяопином почти 30 лет назад. Стало очевидно, что Китай вернулся во времена тоталитаризма и теперь вернутся и все остальные признаки такого режима, во всех сферах деятельности. И действительно, спустя небольшое время Китай стал открыто демонстрировать экспансионистскую внешнюю политику, уже не прикрываясь витиеватыми терминами в стиле "мягкой силы", а внутри страны началось закручивание гаек. Гонконг стал всего лишь одним из проявлений такого процесса.

Но в данном случае важно то, как именно "фараонизация" верховной власти Китая стала влиять на внешний мир. В общем, нет ничего удивительного в том, что нечто подобное с конституцией своей страны сделал и Путин. Форма изменений там несколько другая, но смысл – тот же. Путин деформировал основной закон так, чтобы досидеть в первом кресле до того момента, пока его оттуда выволокут вперед ногами.

Ведь Путин уже потертый старик (если это еще Путин), у которого сильно подорвано здоровье бурной жизнью в молодые годы и потому 16 лет он уже просто не проживет. И сыграет в ящик даже "своим ходом", но ему могут и хорошо помочь в этой затее, как это было с товарищами Лениным и Сталиным, например, или вереницей царьков до них.

В общем, этот маневр товарища Си должен был иметь последствия и страны "старой демократии" обязаны были как-то на это отреагировать. Зная о том, к чему ведут подобные метаморфозы, не трудно было предположить, во что это в конце концов выльется. В первую очередь, адекватной реакции следовало бы ждать от Германии, поскольку она обязана помнить о том, чем закончились подобные вещи на ее земле. В начале 30-х годов прошлого века Адик Гитлер тоже совместил пост канцлера и президента, который ему подарил Гинденбург, и объявил себя фюрером нации, бессменным и безальтернативным. И вот глядя на Гитлера и Си, можно поискать десять отличий и найти всего несколько, и то внешних, в форме глаз, например, или в отсутствии усов у Си.

Тем не менее, Германия и сейчас этого не замечает и демонстрирует усилия в выстраивании собственных теплых и дружественных отношений с Пекином даже после того, как оттуда раздался первый угрожающий окрик в адрес высокопоставленного лица из Чехии, посетившего Тайвань. И Пекин натурально пообещали отомстить этому деятелю за поездку в Тайбэй. Глядя на это, возникает два вопроса.

Первый из них таков. Рамзан Ахматович Кадыров, герой россии, генерал и академик, еще в Грозном живет или переехал в Пекин и помогает местной власти в обустройстве внешней политики? И второй. Что сделалось с глазами и ушами первых лиц ЕС и лидера союза – Германии? Возможно, коронавирус таки с ними что-то сделал такое, что они перестали различать цвет, звук, запах и вкус?

Но с Германией и ЕС – давно все понятно, там просто нет адекватных людей, который были бы в состоянии перетрусить этот курятник и привести его во вменяемое состояние. Если бы там решились избрать главой высшего исполнительного органа ЕС Далю Грибаускайте, мы бы уже имели другой Евросоюз или кто его знает, возможно, он бы уже имел, в том чисте и Китай. Но как минимум, адекватной реакции мы обоснованно ожидали от США и она последовала. Реакция. Только вот адекватности в ней не было даже близко.

Президент США Дональд Трамп мало того, что поздравил "личного друга" Си (он бы подумал хотя бы, с чем поздравляет!), но и толкнул речь о том, что пожизненное правление – не такая уж и плохая штука и что надо подумать о том, как это можно применить в США. А это уже был тест не для официальных Штатов, а для США – флагмана демократии.

По сути, лидер государства всерьез заявил о том, что один из фундаментальных принципов демократии – фигня на постном масле, и что надо бы подумать, как от нее избавиться. По хорошему, уже после этого его надо было загнать в угол Овального кабинета мокрыми тряпками, а потом – вытащить за чуб на порог и поддав коленом под зад, отправить его на все четыре стороны.

Но ничего подобного не произошло и это не прошло даром. С тех пор дед решил регулярно справлять нужду под дерево Демократии как таковой и под фундамент американской государственности. Делает он это безнаказанно и с каким-то упоением, а потому – он только входит в раж.

Помню, как по горячим следам того самого поздравления Трампом Си, мне довелось читать американскую прессу, где в основном было написано о том, что Трампа не так поняли, что на самом деле, он имел в виду что-то другое. Более того, там писали о том, что Трамп не мог иметь ввиду несменяемость власти в США просто потому, что это – абсурд. Но все эти рассуждения вчера слил в унитаз сам Трамп.

Оказывается, что два с половиной года назад, он имел в виду ровно то, что сказал, а практика показывает, что он говорит именно то, что думает, а то, что списывают на его оговорки – просто неудачные попытки выдать желаемое за действительное. У него на языке именно то, что у умного на уме и то, не у каждого умного, а у умного на всю голову.

Вот что пишет издание Конгресса США вчера, в среду 23 сентября:

"Президент Трамп в среду отказался взять на себя обязательство мирной власти, если он проиграет выборы в ноябре, заявив, что он должен “видеть, что происходит”, сея сомнения по поводу безопасности почтовых бюллетеней".

Это он сказал на своем очередном брифинге и когда журналисты попросили его пояснить, что он имеет в виду, Трамп таки дал свое пояснение, от которого повеяло речами товарища Си. Он сказал о том, что мирно и без вопросов примет результаты выборов, которые будут указывать на его победу. Если же результаты укажут на его поражение, то с этим он не смирится и не собирается мирно уйти из Белого дома, как это делали все президенты США до него.

Ну что же, американцев можно поздравить с тем, что теперь они могут называть своего президента одновременно и Дональдом Трампом и Дональдом Лукашенко, поскольку особой разницы в этом уже нет. Ведь не зря было сказано о том, что для торжества зла достаточно бездействия. Так что фараонство Си стало проявителем для очень многих деятелей современности, в частности – для действующего президента США.