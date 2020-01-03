Американцам приказали срочно уехать из Ирака после убийства Сулеймани: грядут разборки

Посольство СШАв Ираке обратилось к американским гражданам в стране с призывом немедленно покинуть страну.

На такие меры дипломаты пошли после ликвидации генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани, сообщает Daily Star,

В публикации отмечается, что сотрудники посольства призвали американцев покинуть Ирак, так как опасаются новой войны на Ближнем Востоке. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди уже предупредил, что удар США вызовет "разрушительную войну", поскольку мир теперь находится на острие ножа.

Убийство Сулеймани

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада. В результате погиб генерал Касем Сулеймани.

Сенатор США Крис Мерфи заявил, что ликвидация генерала Касема Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке.

В сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту Касема Сулеймани.

Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства США Касема Сулеймани.

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