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3 января • обновлено в 10:44
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Американцам приказали срочно уехать из Ирака после убийства Сулеймани: грядут разборки

1.3т
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Посольство СШАв Ираке обратилось к американским гражданам в стране с призывом немедленно покинуть страну.

На такие меры дипломаты пошли после ликвидации генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани, сообщает Daily Star,

В публикации отмечается, что сотрудники посольства призвали американцев покинуть Ирак, так как опасаются новой войны на Ближнем Востоке. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди уже предупредил, что удар США вызовет "разрушительную войну", поскольку мир теперь находится на острие ножа.

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Убийство Сулеймани

Убийство Сулеймани

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персона
Касем Сулеймани
Место
Ирак
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Камінська Любов
Камінська Любов
А ще всіх біженців треба відправляти літаками в Москву...саме так як це організувала кремлівські мародери по всьому світу..і вони тут не "прічом" і тоді швидко закінчаться війни по всьому світу...досить терпіти АМЕРИЦІ і ЄВРОПІ ці вибрики держави-злочинця ..і проявляти толерантність з державою яка просто поствила на конвеєр знищення своїх громадян..більше 10 мільйонів.
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Трамп идиот.
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Камінська Любов
Камінська Любов
То що ,вже Ірак теж під жирним кендюхом чечено-кремлівської мафії?Іракські лідери теж вчилися в московському "Патріса Лумумба",сирійські батоко та син вже довчилися...молодці американці..вже не будуть чекати поки з"явиться новий Ин з російською атомною бомбою...таки Трамп більш дієвий.
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