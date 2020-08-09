Американский профессор дал прогноз, кто победит на выборах в США

Лихтман сделал прогноз, кто победит на выборах в США.

Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман прогнозирует победу Джо Байдена на выборах президента США.

Он считает, что действующий глава государства Дональд Трамп потеряет Белый дом, пишет The New York Times.

Чтобы определить победителя, историк использует собственную систему так называемых 13 ключей. По ней оцениваются следующие факторы: экономика, занимаемая должность, социальные волнения и скандалы, личная харизма.

"Секрет заключается в том, чтобы следить за общей картиной. И не обращать внимания на опросы, аналитику, ежедневные взлеты и падения рейтинга", – сказал Лихтман.

Начиная с 1984 года он ошибся в своих прогнозах только один раз – в 2000 году, когда Джордж Буш-младший обошел Альберта Гора.

Ранее он удачно предсказал победу Трампа в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп поднял вопрос о переносе президентских выборов из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Он объяснил такую необходимость условиями введения всеобщего голосования по почте.

Позднее они решил не рассматривать перенос выборов главы государства.