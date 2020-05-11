Американский перевал Дятлова: пятеро спортсменов погибли при странных обстоятельствах

Алина Мельник Мир 06:12, 11.05.2020

Загадочная гибель туристов на Урале в России уже 60 лет не дает покоя исследователям. Но, как оказывается, мистическая история, случившаяся на перевале Дятлова, не является исключением.

Так, в 1978 году в США пятеро баскетболистов с особенностями развития погибли в горах при странных обстоятельствах. Подробности трагедии читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Роковая поездка

Пятеро спортсменов из города Юба-Сити, Калифорния, 24 февраля 1978 года поехали на машине в соседний городок Чико, чтобы посмотреть на матч. Это были 24-летний Джек Хьюэтт, 29-летний Билл Стерлинг, 30-летний Джек Мадруга, 32-летний Тед Вайр и 25-летний Гэри Матиас.

Все они были "с особенностями психики": у четырех – легкая умственная отсталость, а у Матиаса – шизофрения.

Пятеро из Юба-Сити
GLOBAL LOOK PRESS

Из поездки никто из них не вернулся. Пустой "Монтего" нашли на следующий день на перевале в горах, в 110 километрах от Чико и вдалеке от любого прямого пути между ним и их родным Юба-Сити. При этом ни о каких планах "съездить на природу" парни не говорили, теплой одежды не брали.

Тела четырех мужчин были обнаружены только в июне, когда полицейские заглянули в один из трейлеров, которым пользуются туристы для ночевки в походах.

На кровати они увидели обернутое в простыни тело со следами обморожения. Как установили эксперты, молодой человек жил в доме около 13 недель и мог умереть от холода и голода. Тед Вайр весил 90 кг, а перед смертью, как было установлено, – 45.

Американский перевал Дятлова: баскетболисты, погибшие в горах
Гэри Матиас так и не был найден
KP.UA

Между домиком и автомобилем, которые находились в 30 километрах друг от друга, обнаружили тела еще трех баскетболистов. Двое из них, по версии следствия, погибли от переохлаждения, останки еще одного спортсмена нашли близи трейлера – кости мужчины были разбросаны на расстоянии несколько сотен метров.

Пятый, Гэри Матиас, так и не был найден. К слову, о нем в прессе писали больше всего. Известно, что он имел проблемы с наркотиками и умел пользоваться оружием.

Американский "перевал Дятлова": версии произошедшего

По одной из версий, спортсмены неожиданно решили добраться до дома пешком (хотя автомобиль был исправен, завелся с пол-оборота, в нем оставалась еще четверть бака).

В дороге двое замерзли, а третий получил серьезные обморожения. Четвертый мог пойти за помощью и наткнуться на медведя. Куда пропал пятый – остается загадкой.

Американский перевал Дятлова
trinixy.ru

Примечательно также, что в домике, где был найден один из погибших, находились спички и припасы, которых хватило бы на пару месяцев, баллон с газом для обогрева или приготовления пищи, но тронуто ничего не было, кроме нескольких банок консервов. Предполагается, что молодые люди попросту побоялись брать чужое.

Еще по одной версии – самой таинственной – молодых людей принесли в жертву в лесу участники религиозной секты.

По мнению психологов, искать логическое объяснение произошедшему сложно, так как у мужчин были особенности развития.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Игорь Пелых разбился в жуткой аварии 11 лет назад: как спустя годы живет семья погибшего ведущего.

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