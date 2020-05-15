Американский истребитель разбился во время полета: крушение попало на видео

В США во время учебного полета 15 мая разбился американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor.

Как сообщает TheDrive, это случилось в районе авиабазы Эглин в штате Флорида, пилот сумел катапультироваться. При этом момент падения самолета попал на видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Самолет F-22, приписанный к 43-й истребительной эскадрилье и входящий в состав 325-го истребительного авиакрыла, в настоящее время базирующегося в Эглине, разбился утром, примерно в 09:15", – говорится в заявлении командования авиабазы.

По словам военных, разрушений или погибших вследствие крушения нет. Пилота госпитализировали, его состояние стабильное. Тогда как причины происшествия устанавливает комиссия.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский истребитель Су-35 устроил стычку в небе с американским морским патрульным самолетом P-8A Poseidon над Средиземным морем.