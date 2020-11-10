Американский генерал назвал российских миротворцев в Карабахе оккупантами
Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес скептически высказался о российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Как сообщил Укринформ, о своем отношении к ситуации в Карабахе Ходжес рассказал во время Львовского форума по безопасности. По словам генерала, понятие "миротворцы" не существует вообще.
Он также отметил, что всегда недоверчиво относился к российским миротворцам.
"Они скорее являются оккупантами, которые когда-то пришли в Приднестровье, на Кавказ и в Южную Осетию", – заметил Ходжес.
Российские миротворцы будут находиться в регионе не менее пяти лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.
Документ среди прочего предусматривает присутствие российских и турецких миротворцев, а также ряд других условий.
Российская Федерация уже отправила своих миротворцев в Нагорный Карабах. Всего прибыли 10 самолетов с личным составом и техникой.
Основу российского контингента, который вылетел в Нагорный Карабах выполнять роль "миротворцев", составляют контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский Самарской области.