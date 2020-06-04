Несколько хороших новостей.

1. Судя по количеству видео на интернете про погромы и грабежи - их стало существенно меньше. В НЙ точно.

2. И полиция всё-таки планомерно действует и протестующие явно устали и громил стало меньше.

3. Полиция явно активнее действует и либо добром и уговорами, либо силой, но успокаивает ситуацию. В принципе это ожидаемая реакция для Америки, где в начале 1-3 дня идёт удивление и непонимание, потом 1-3 дня шок и уже потом следует мощная реакция. Мы сейчас на 8м дне от начала.

Протесты в США

4. Там, где полиция встаёт на одно колено, не есть попытка просить прощения за что-то или унижение, а солидарность полиции с протестующими в том, что действовать надо по закону и дань памяти по тем, кто погиб. Также это достаточно умный метод разрядить обстановку и не доводить её до драки. Потому не читайте русские источники и враньё на данную тему.

5. Те города, что начали протестовать позже, сейчас входят в фазу таких же погромов, как НЙ начал переживать на 3й день от начала. Смотрим Портленд, Орегон, где всегда народ был буйный, а сейчас тем более решил показать свои силы. Вот там - весело было ночью сегодня.

Протесты в США

6. Справится со всем этим было бы проще и быстрее, с меньшими потерями, если бы лидеры городов, быстро бы установили комендантский час и ввели в города национальную гвардию. Это освободило бы полицию от сдерживания толп и направило бы их целиком на мародёров. А так силы очень разбросаны, города большие успеть, везде невозможно. Однако ни один демократический мэр или губернатор не спешил или не захотел это делать вообще, как ДеБлазио, потому что это значит нужно расписаться в собственной ничтожности и невозможности контролировать свой же город или штат. И вот получается, что для них их личные амбиции дороже, чем фотографии погромов. Kак сказал демократ Энгель, плевал он магазины.

7. Очередной раз для себя отметил, что публика за республиканцев, что публика за демократов, в попытке защитить неполноценность своих лидеров, их идей, действий и глупости, приводит одни и те же аргументы, пользуется одинаковыми методами, переводит стрелки на других, оправдывает и находит объяснения чему угодно, лишь бы выгородить свою команду. И это очень плохо. Потому что за партией никто не видит как страдает имидж страны в целом, что от трампов, что от деблазио. И не важно, что один президент, а другой мэр. Фотографии разгрома города и его ничтожность на всех заголовках по всему миру, сравнялась с такой же как была у Трампа.

8. Вообще надо надеяться на себя и пошли противники оружия на три буквы с их моралями. Вооружайтесь, господа. В наши ненормальные времена никто не знает, когда и что рванёт. И нужно иметь возможность защищать себя и семью хотя бы дома. Хорошо бы более тщательно проверять покупающих оружие и заставлять проходить тренировку как им пользоваться, но это не меняет общего настроя, что оно необходимо.

Протесты в США

9. Очередной раз задаю риторический вопрос - смысл жизни в городе НЙ??? Не кажется ли вам, что минусов стало слишком много?

10. Ах да - мы можем быть уверены, что в течении недели народ сляжет больной с вирусами в больших городах. Ждём резкого увеличения больных в городе, а значит и ухудшения экономической обстановки.

Протесты в США

11. Ждём политические опросы по темам, а как изменилось или не изменилось отношение к политикам. Предстоит весёлое время. Кстати протесты от нас перекинулись на Канаду и уже в Париже народ бурлит. Бездельники всех стран соединяйтесь!

12. В общем и целом, я всё порываюсь, но не могу сформулировать мысль, которую понимаю где-то внутри: запад перестал быть западом. Где то на рубеже 2000 года, запад потерял свою главную идеологическую и экономическую составляющую. И до сих пор не нашёл. И мы свидетели результата.

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