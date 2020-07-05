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Американец съел 75 хот-догов и снова побил мировой рекорд

Юрий Сергиенко
Мир
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Джоуи Честнат побил свой же мировой рекорд

Джоуи Честнат побил свой же мировой рекорд.

Американец Джоуи Честнат, которого называют "Челюсти", съел 75 хот-догов за 10 минут.

Таким образом он побил свой же мировой рекорд на конкурсе, который проводился в Нью-Йорке 4 июля, сообщает телеканал ESPN.

"Было тяжело. Хот-доги были сегодня хорошо приготовлены. Мне не хватало поддержки болельщиков", – сказал Честнат.

Обычно конкурс Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводится возле закусочной Nathan's Famous, но из-за пандемии COVID-19 в этот раз он проходил в засекреченном месте и без болельщиков с участием всего 5 человек вместо 15. Они были отделены друг от друга прозрачными перегородками

Честнат установил свой предыдущий рекорд в 2018 году, тогда ему удалось съесть 74 хот-дога. Также он был победителем конкурса в 2007, 2009, 2013, 2016, 2017 и 2019 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня в США отметили День независимости. Из-за коронавируса привычные масштабные мероприятия не проводились, однако некоторые торжества все же состоялись.

СШАрекорд
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